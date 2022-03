Bruce Willis : qu'est-ce que l'aphasie, la maladie qui touche l'acteur ?

Le monde du cinéma et le grand public ont appris, stupéfait, ce mercredi 30 mars, que Bruce Willis, 67 ans, mettait fin à sa carrière en raison de «problèmes de santé», suivant l'annonce faite par sa famille. L'acteur américain souffre en effet d'aphasie. Qu'est-ce que cette maladie connue notamment pour causer des troubles du langage ?

D'après les spécialistes de la Mayo Clinic, établissement de santé américain de notoriété mondiale, l'aphasie survient souvent après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien et empêche le patient de communiquer normalement.

«Cela peut affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite», ont-ils ainsi expliqué dans une déclaration faite à l'agence France-Presse.

Une première description de la maladie à lier à la déclaration faite par la famille de Bruce Willis sur Instagram.

«Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Tout ce qui était avant naturel devient compliqué

Dans un livret intitulé «L'aphasie, vous connaissez ?», réalisé à l'attention de l'entourage de personnes aphasiques par l'hôpital Raymond Poincaré de Berck, des médecins expliquent que «tout ce qui était naturel avant peut devenir difficile ou impossible : discuter, comprendre, téléphoner, regarder la télévision, lire le journal, écouter la radio, écrire une lettre ou encore faire les comptes.»

Mais attention, précisent-ils encore, l’aphasie n’est pas un trouble psychique ou un handicap mental. «Les capacités intellectuelles de la personne aphasique sont préservées. La personne aphasique n’est pas sourde. La personne aphasique n’a pas de problèmes de voix.»

Une maladie qui peut toucher tout le monde

Par ailleurs, cette maladie n'a rien à voir avec l'âge. L’aphasie peut en effet toucher tout le monde. «Elle se rencontre à tous les âges de la vie, chez les hommes comme les femmes, et dans toutes les catégories sociales. On estime qu’il y a environ 250.000 personnes aphasiques en France. Chaque année, environ 15.000 personnes deviendraient aphasiques», indiquent les orthophonistes Maëlle Boulin, Anne-Laure Hugon et Gaëlle Le Bornec, auteures du livret.

Pourquoi le langage est-il affecté ?

Si le langage se trouve affecté dans le cadre de l'aphasie, c'est parce que cette fonction est commandée par le cerveau. C’est l’organe qui permet l’expression et la compréhension du langage.

Le cerveau se compose de deux parties : l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche. Chaque moitié ou «hémisphère» contrôle des domaines différents. Chez la majorité des personnes, le langage est localisé dans l’hémisphère gauche. Dans l’aphasie, c’est cette partie du cerveau qui est lésée.