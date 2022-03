Donald Trump veut que Vladimir Poutine dévoile des informations sur le fils de Joe Biden

Alors que la tension diplomatique entre les Etats-Unis et la Russie est au maximum, Donald Trump n'hésite pas à solliciter Vladimir Poutine pour déstabiliser Joe Biden. L'ancien président américain veut obtenir des informations sur le fils de son successeur, par l'intermédiaire du chef d'Etat russe.

Interviewé ce mardi 29 mars dans l'émission JustTheNews, du média Real America's Voice, Donald Trump a évoqué la période durant laquelle Hunter Biden a travaillé en Ukraine pour un groupe gazier. C'était à partir de 2014, alors que son père était à l'époque le vice-président de Barack Obama. L'ex-chef d'Etat prétend que le fils de Joe Biden aurait perçu 3,5 millions de dollars de la part de l'épouse d'un maire de Moscou à ce moment-là.

Extended clip is worth watching: "As long as Putin is not exactly a fan of our country... I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it... you won't get the answer from Ukraine... I think Putin now would be willing to probably give that answer." pic.twitter.com/JFGcBk4Kxd

— Aaron Rupar (@atrupar) March 30, 2022