Cisjordanie : un passager d'un bus blessé dans une attaque à l'arme blanche, l’assaillant tué

Deux jours après les attaques près de Tel Aviv (Israël), qui ont fait cinq morts, un Palestinien a poignardé un passager, le blessant grièvement, dans un bus en Cisjordanie occupée.

«Le passager a été blessé et il est soigné dans un hôpital.

Un civil qui se trouvait dans le bus a tiré sur le terroriste et l’a tué», a précisé l’armée israélienne dans un communiqué. La victime doit être opérée.

L’assaillant a été identifié par le ministère palestinien de la Santé comme étant Nidal Juma Jaafra, âgé de 30 ans.

Israeli seriously wounded in terror stabbing near West Bank settlement https://t.co/6pPJYEs354

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 31, 2022