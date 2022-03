Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine est «induit en erreur par ses conseillers», selon le renseignement américain

Le président russe Vladimir Poutine serait «mal informé» sur le déroulement de la guerre en Ukraine par ses conseillers, et ses relations avec son état-major seraient dégradées, selon des informations des renseignements américains.

«Nous avons des informations selon lesquelles Vladimir Poutine estime que l'armée russe l'a induit en erreur, ce qui a causé une tension persistante entre lui et son état-major», a déclaré mercredi la directrice de la communication de l'exécutif américain, Kate Bedingfield.

«Nous pensons qu'il est mal informé (...) sur les mauvaises performances de l'armée russe et sur la sévérité de l'impact des sanctions sur l'économie russe parce que ses hauts conseillers ont peur de lui dire la vérité», a-t-elle ajouté.

Selon le Pentagone, Vladimir Poutine ne semble donc pas correctement informé de la situation sur le terrain, et pourrait «ne pas comprendre pleinement le degré d’échec» de son armée sur le territoire ukrainien.

Les proches de Vladimir Poutine auraient peur de lui dire la vérité

Un fonctionnaire américain, témoignant de manière anonyme à propos des documents déclassifiés concernant la guerre en Ukraine, a affirmé à la presse américaine qu’il y a une «rupture claire dans le flux d'informations précises au président russe.» Les proches conseillers de Vladimir Poutine auraient même peur de lui dire la vérité sur sa stratégie militaire en Ukraine.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a estimé de son côté que : «un des talons d'Achille des autocraties est qu'il n'y a pas de personnes dans ces systèmes qui disent la vérité au pouvoir. Je pense que c'est quelque chose que nous voyons en Russie.»

Relations tendues entre Vladimir poutine et son ministre de la défense

Jeremy Fleming, le directeur de l'agence de renseignement britannique, a quant lui assuré ce jeudi : «nous avons vu des soldats russes - à court d'armes et le moral en berne - refuser d'exécuter les ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion.» Des déclarations qui font écho aux informations données par les renseignements américains mercredi.

En plus de ce manque d’information, les relations seraient de plus en plus complexes entre Vladimir Poutine et son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, alors que ce dernier, proche du président russe, figurait parmi les rares conseillers à qui il se confiait. D’ordinaire assez présent dans les médias russes, le ministre avait disparu des radars pendant au moins quinze jours, avant de revenir le 26 mars dans une émission télévisée. Un haut responsable du renseignement américain a même évoqué une «tension persistante» entre Sergueï Choïgou et Vladimir Poutine.

Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont repris des territoires, dont Irpin, situé dans la banlieue stratégique de Kiev, alors que l'offensive russe semble s'enliser, cinq semaines après le début de l'invasion russe. Ce désengagement de l’armée de Vladimir Poutine autour de Kiev «montre peut-être qu'il a été obligé de se remettre en question de manière significative», selon Jeremy Fleming.