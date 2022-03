Quelle est la fortune de Vladimir Poutine ?

Visée par les sanctions au même titre que celle des oligarques russes depuis l'invasion de l'Ukraine, la fortune de Vladimir Poutine est estimée entre 40 et 200 milliards de dollars (entre 37 et 183 milliards d’euros). Une véritable intrigue pour les experts, dont les avis divergent.

Officiellement, le chef du Kremlin perçoit un salaire d’environ 125.000 euros par an, possède des montres de luxe, un appartement à Moscou et trois voitures. Il se pourrait pourtant qu’il soit l’homme le plus riche de la planète.

Comment un tel écart dans les estimations est-il possible ? Le président russe met un point d’honneur à brouiller les pistes.

D’après plusieurs experts contactés par CNEWS, la source récente la plus fiable sur les potentielles richesses de Vladimir Poutine reste le documentaire publié en janvier 2021 par Alexeï Navalny, l’opposant au régime actuellement emprisonné.

La vidéo, sous-titrée en français et publiée sur YouTube par Médiapart, tend à montrer comment la corruption a permis au dirigeant de la Russie de construire ce palace de 17.000 m2 sur les bords de la mer noire, «un peu un nouveau château de Versailles, un palais d’hiver», a rapporté RTL. Pourtant, la demeure est au nom d’un proche du chef d’Etat.

«l'énigme la plus difficile»

Cette gigantesque demeure n'est qu'une illustration des pratiques présumées du chef du Kremlin : la plupart de ses affaires ou biens seraient enregistrés via des prête-noms, des sociétés-écrans ou des fondations.

Selon le média américain Forbes, spécialisé dans les richesses des personnalités du monde, «comprendre combien pèse Poutine est l'énigme la plus difficile de toutes les chasses aux richesses, plus complexe que celle des héritiers, des autres chefs d'Etat, et même que certains parrains de la drogue que nous sommes parvenus à débusquer».

Le magazine économique a cependant avancé trois pistes sur l’origine de la richesse, ou pas, de Poutine.

La première hypothèse provient du financier américain Bill Browder. Il s’agit d’une menace. Au début des années 2000, le chef du Kremlin se serait arrangé pour arrêter et mettre en prison la première fortune de Russie de l’époque, Mikhaïl Khodorkovski.

Un racket des oligarques ?

Il aurait ensuite rassemblé les principaux oligarques russes en leur proposant un marché simple : «donnez moi la moitié de votre richesse ou on vous prendra toute votre fortune et vous irez en prison».

En partant de ce pacte, Bill Browder a évalué la fortune de Vladimir Poutine à 200 milliards de dollars (183 milliards d’euros) en 2017. Il a additionné les fortunes de tous les oligarques et a ensuite divisé par deux.

Pour l’économiste suédois Anders Aslund, la fortune du chef d’Etat oscillerait entre 100 et 130 milliards de dollars (entre 91 et 119 milliards d’euros). Selon lui, la fortune du président russe serait répartie parmi ses proches (famille, amis d’enfance…). Chaque personne de confiance aurait entre 500 millions (457 millions d’euros) et 2 milliards de dollars (1.8 milliard d’euros) en leur nom.

Cet entourage, qui servirait également de «portefeuille», aurait un mode de fonctionnement pyramidal. Ainsi, chaque échelon est endetté envers une personne de l’échelon supérieur, comme l’a expliqué Korii.

Enfin, la dernière hypothèse suppose que la fortune personnelle de Vladimir Poutine serait vraiment modeste. Faire croire à sa richesse serait une façon d’affirmer son pouvoir.

De plus, selon Leonid Bershidsky, chroniqueur de Bloomberg Opinion, le patron du Kremlin n’aurait pas besoin d’être fortuné car «il a le pays entier à sa disposition», comme il l’écrivait en 2013.