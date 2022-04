DIRECT - Guerre en Ukraine : la France a accueilli 36.000 personnes fuyant le conflit

Alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays «inamicaux» qui refuseraient de payer en roubles, l’armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, selon Kiev et l'Otan. Suivez les dernières informations en direct.

18h45

La Croix-Rouge a annoncé que l'équipe envoyée à Marioupol en Ukraine avait dû rebrousser chemin, l'évacuation prévue de milliers de civils de cette ville assiégée par les forces russes étant "impossible".

"L'équipe du CICR, qui comprend trois véhicules et neuf personnes, n'a pas atteint Marioupol et n'a pas pu faciliter le passage en toute sécurité des civils aujourd'hui", a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué, ajoutant qu'une nouvelle tentative aurait lieu samedi.

17h34

Cinq semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 36.000 déplacés fuyant la guerre ont été recensés en France, annonce Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté.

"Nous avons aujourd'hui accueilli en France environ 36.000 personnes venues d'Ukraine. Ces personnes sont très majoritairement de nationalité ukrainienne, mais il y a aussi des personnes qui sont d'autres nationalités", a indiqué la ministre en charge de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, au cours d'une audition à Paris par plusieurs associations d'aide aux exilés, lors de laquelle elle représentait le candidat Emmanuel Macron.

17h24

Au moins 53 sites culturels ont été endommagés en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, a rapporté l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

17h24

L'Ukraine annonce avoir procédé à un échange de 86 de ses militaires contre des Russes, sans préciser le nombre de ces derniers. "Un échange vient d'avoir lieu, 86 militaires ukrainiens dont 15 femmes sont déjà en sécurité", a indiqué sur Telegram le chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne Kyrylo Tymochenko.

15h51

L'UE a averti Pékin que tout soutien à Moscou pour contourner les sanctions occidentales "ternira gravement la réputation" de la Chine et nuira à ses relations économiques avec l'Europe, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

14h28

Un officier de réserve de l'armée allemande a été inculpé pour espionnage entre 2014 et 2020 au profit de la Russie, a annoncé vendredi le parquet fédéral.

Le suspect est accusé d'avoir fourni aux services de renseignement russes des informations sur les réservistes de la Bundeswehr, la "défense civile" ou encore sur les conséquences de sanctions économiques imposées à Moscou à partir de 2014 ainsi que le chantier du gazoduc controversé Nord Stream 2, reliant la Russie et l'Allemagne et suspendu en février, précise le parquet fédéral dans un communiqué.

14h06

L'ONG Human Rights Watch a appelé les autorités ukrainiennes à enquêter sur de potentiels "crimes de guerre" envers les prisonniers russes, après la diffusion d'images semblant montrer des soldats ukrainiens leur tirant dans les jambes.

Sur une vidéo diffusée le 27 mars, on peut voir trois hommes en treillis, les mains attachées dans le dos, jetés à terre depuis un fourgon par d'autres hommes armés, qui leur tirent dans les jambes. Si l'authenticité des images n'a pas pu être établie de manière indépendante, l'AFP a géolocalisé la vidéo comme étant tournée dans le village de Mala Rogan, dans la région de Kharkiv (nord-est), repris en début de semaine par les forces ukrainiennes après une offensive.

Les journalistes de l'AFP qui ont pu se rendre à Mala Rogan le 28 mars ont vu les corps de deux soldats russes, un sac sur la tête, gisant dans l'une des allées du village, en grande partie détruit par les combats, tandis qu'au moins deux autres corps ont été jetés dans un puits.

13h16

Le Kremlin a proposé vendredi d'«expliquer» le conflit en Ukraine à Gérard Depardieu, estimant que le célèbre acteur français ne «comprenait» pas la situation après sa sortie la veille sur les «folles dérives» de Vladimir Poutine.

Jeudi, Gérard Depardieu, détenteur d'un passeport russe et d'habitude élogieux à l'égard du président russe. Il a critiqué l'offensive en Ukraine, estimant que «le peuple russe n'est pas responsable des folles dérives inacceptables de (ses) dirigeants comme Vladimir Poutine». «Je pense que Depardieu ne comprend sans doute pas tout ce qui se passe, car il n'est pas totalement plongé dans l'actualité politique», a persiflé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Il ne comprend pas (...) ce que sont (les régions séparatistes prorusses en Ukraine de) Donetsk et Lougansk, il n'est pas au courant des bombardements de civils», dont Moscou accuse Kiev, a-t-il ajouté. «Si cela est nécessaire, nous sommes prêts à le lui raconter et à lui expliquer afin qu'il comprenne mieux. S'il le souhaite», a conclu Dmitri Peskov.

Signe de l'agacement suscité à Moscou par les critiques de Depardieu, un député russe, Soultan Khamzaev, a appelé les autorités à lui retirer la nationalité russe et à transférer ses biens immobiliers dans le pays à des associations caritatives.

11h57

Le Kremlin juge que l'attaque ukrainienne sur le sol russe va peser sur les pourparlers.

11h07

Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en mars, à 7,5% sur un an, selon Eurostat, alors que la guerre en Ukraine a encore accéléré la flambée des prix de l'énergie.

En février, l'inflation avait atteint 5,9% pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, ce qui représentait déjà le niveau le plus élevé enregistré par l'office européen des statistiques depuis le début de cet indicateur, en janvier 1997. L'inflation a atteint chaque mois un nouveau sommet historique depuis novembre.

10h55

Il n'est pas certain que l'évacuation prévue de civils de la ville assiégée de Marioupol, en Ukraine, puisse avoir lieu ce vendredi, a déclaré Ewan Watson un porte-parole du CICR à Genève.

"Il y a beaucoup de parties mouvantes et tous les détails ne sont pas réglés pour être sûr que cela se passe en toute sécurité (...) Il n'est pas clair encore si cela va se faire aujourd'hui", a ajouté le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge lors d'un brieifing régulier de l'ONU.

9h26

Plus de 6.800 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés dans les écoles, collèges et lycées en France, principalement dans les académies de Nice et de Versailles, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

Selon les derniers chiffres de la "cellule Ukraine" installée rue de Grenelle et qui travaille chaque jour à anticiper l'accueil des enfants ukrainiens dans les classes de France, 6.873 élèves arrivant d'Ukraine sont actuellement accueillis dans les classes du premier et du second degré.

Ces chiffres, arrêtés à jeudi 16H00, augmentent rapidement puisque lundi soir, on comptait 5.266 élèves ukrainiens scolarisés en France, un chiffre qui était déjà "multiplié par 20 depuis le 8 mars".

7h43

Un responsable russe a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir mené une attaque à l'hélicoptère contre un "dépôt de pétrole" dans la ville de Belgorod, dans l'ouest de la Russie, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

"Un incendie dans un dépôt de pétrole a eu lieu à cause d'une frappe aérienne menée par deux hélicoptères de l'armée ukrainienne qui sont entrés sur le territoire russe à base altitude", a déclaré sur son compte Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

Dans un autre message, il a indiqué que les pompiers étaient à pied d'oeuvre pour éteindre l'incendie et que deux employés du dépot avait été blessés. Le ministère russe des Situations d'urgence affirme que 170 secouristes interviennent.

5h33

Les troupes russes ont quitté la centrale de Tchernobyl qu'ils occupaient depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février en emmenant des otages, ont annoncé jeudi soir des responsables à Kiev.

"En quittant la centrale nucléaire de Tchernobyl, les occupants russes ont pris avec eux des membres de la Garde Nationale qu'ils retenaient en otages depuis le 24 février", a déclaré sur Telegram l'agence d'Etat ukrainienne Energoatom, citant des employés.

On ignorait combien de soldats ukrainiens ont été retenus en otages par les forces russes.