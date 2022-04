DIRECT - Guerre en Ukraine : plus de 6.800 élèves ukrainiens actuellement scolarisés en France

Alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays «inamicaux» qui refuseraient de payer en roubles, l’armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, selon Kiev et l'Otan. Suivez les dernières informations en direct.

9h26

Plus de 6.800 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés dans les écoles, collèges et lycées en France, principalement dans les académies de Nice et de Versailles, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

Selon les derniers chiffres de la "cellule Ukraine" installée rue de Grenelle et qui travaille chaque jour à anticiper l'accueil des enfants ukrainiens dans les classes de France, 6.873 élèves arrivant d'Ukraine sont actuellement accueillis dans les classes du premier et du second degré.

Ces chiffres, arrêtés à jeudi 16H00, augmentent rapidement puisque lundi soir, on comptait 5.266 élèves ukrainiens scolarisés en France, un chiffre qui était déjà "multiplié par 20 depuis le 8 mars".

7h43

Un responsable russe a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir mené une attaque à l'hélicoptère contre un "dépôt de pétrole" dans la ville de Belgorod, dans l'ouest de la Russie, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

"Un incendie dans un dépôt de pétrole a eu lieu à cause d'une frappe aérienne menée par deux hélicoptères de l'armée ukrainienne qui sont entrés sur le territoire russe à base altitude", a déclaré sur son compte Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

Dans un autre message, il a indiqué que les pompiers étaient à pied d'oeuvre pour éteindre l'incendie et que deux employés du dépot avait été blessés. Le ministère russe des Situations d'urgence affirme que 170 secouristes interviennent.

5h33

Les troupes russes ont quitté la centrale de Tchernobyl qu'ils occupaient depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février en emmenant des otages, ont annoncé jeudi soir des responsables à Kiev.

"En quittant la centrale nucléaire de Tchernobyl, les occupants russes ont pris avec eux des membres de la Garde Nationale qu'ils retenaient en otages depuis le 24 février", a déclaré sur Telegram l'agence d'Etat ukrainienne Energoatom, citant des employés.

On ignorait combien de soldats ukrainiens ont été retenus en otages par les forces russes.