DIRECT - Guerre en Ukraine : les forces russes se «retirent rapidement» du nord du pays, d'après un haut responsable ukrainien

Alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays «inamicaux» qui refuseraient de payer en roubles, l’armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, selon Kiev et l'Otan. Suivez les dernières informations en direct.

13h12

Le pape François a fustigé samedi, au début de sa visite à Malte, les actes de "quelque puissant" enfermé dans des "intérêts nationalistes" en évoquant le "vent glacial de la guerre" venu de "l'Est de l'Europe".

"Quelque puissant, tristement enfermé dans ses prétentions anachroniques d'intérêts nationalistes, provoque et fomente des conflits", a lancé le souverain pontife lors de son premier discours, devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel de La Valette. "Nous pensions que les invasions d'autres pays, les violents combats urbains et les menaces atomiques étaient de sombres souvenirs d'un passé lointain.

Mais le vent glacial de la guerre, qui n'apporte que mort, destruction et haine, s'est abattu avec violence sur la vie de beaucoup de personnes", a-t-il déclaré. Le pape de 85 ans a également dénoncé les "séductions de l'autocratie", les "nouveaux impérialismes" et "l'agressivité généralisée", ciblant ceux "qui avancent pour leur propre compte, à la recherche d'espaces et de zones d'influence".

13h09

Un photographe ukrainien chevronné, dont on était sans nouvelles depuis trois semaines, a été retrouvé mort après le retrait de troupes russes d'un territoire proche de Kiev, a annoncé samedi la présidence ukrainienne.

"Il a disparu dans la zone des hostilités le 13 mars dans la région de Kiev. Le 1er avril, son corps a été retrouvé près du village de Gouta Mejyguirska", à quelques dizaines de kilomètres au Nord de la capitale, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle Andriï Iermak.

11h49

Les forces russes opèrent un "retrait rapide" des régions de Kiev et Tcherniguiv, dans le Nord de l'Ukraine, et ont pour objectif de "prendre pied dans l'Est et le Sud", a estimé samedi un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

"Après un retrait rapide des Russes des régions de Kiev et de Tcherniguiv et aussi compte tenu de toutes les mouvements et concentrations de troupes d’occupants, il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

Il s'agit de "se replier vers l'Est et le Sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés (non seulement dans les régions de Donetsk et Lougansk) et y prendre pied de façon puissante", poursuit-il. L'objectif de Moscou est de "prendre pied dans l’Est et le Sud et de dicter durement ses conditions", estime-t-il.

6h37

La Chine ne contourne pas "délibérément" les sanctions occidentales contre la Russie, a assuré samedi Pékin, au lendemain d'un avertissement de l'UE que tout soutien à Moscou nuira à ses relations économiques avec l'Europe.

Proche partenaire de Moscou, Pékin s'est jusqu'à présent gardé de condamner l'invasion russe, se contentant d'appeler l'ensemble des parties à la retenue.

Les Occidentaux pressent le géant asiatique de manifester clairement son opposition à l'offensive du Kremlin. Vendredi lors d'un entretien avec les dirigeants chinois, l'UE a prévenu que tout soutien à Moscou pour contourner les sanctions occidentales nuira aux relations économiques de Pékin avec l'Europe, son premier partenaire commercial.

6h30

Plus de 3.000 personnes ont fui la région de Marioupol, en bus et voitures privées, ont annoncé les autorités ukrainiennes, alors que la Croix-Rouge, après un premier échec, prépare une nouvelle tentative d'évacuation samedi de la ville portuaire assiégée et dévastée.

Au 37e jour de l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou qui a fait des milliers de morts parmi civils et militaires, les forces russes desserrent leur étau sur Kiev et Tcherniguiv et se regroupent pour se concentrer sur l'Est du pays, où elles feront face à une armée ukrainienne aguerrie, ce qui laisse présager un conflit "prolongé", qui pourrait durer des mois, a prévenu le Pentagone.

Dans le sud-est, Marioupol reste disputée par les deux camps, et la situation humanitaire y est catastrophique. Après des semaines de bombardements de cette ville stratégique sur la mer d'Azov, les autorités locales ont fait état d'au moins 5.000 habitants tués.