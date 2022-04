Covid-19 : Ce que l’on sait du nouveau variant d’Omicron découvert en Chine

Alors qu’en France les masques deviennent peu à peu un lointain souvenir, la Chine est à nouveau l’épicentre d’une vague de contaminations au Covid-19. Une mutation du variant Omicron détectée dans la région de Shanghai serait à l’origine de ce rebond épidémique.

C’est à l’ouest de Shanghai, dans la ville de Suzhou, que cette mutation du variant Omicron a été découverte. Pour l’heure, cette souche ne figure dans aucune base de données locales ou internationales, «cela signifie qu’un nouveau variant d’Omicron a été découvert localement», a déclaré le Centre de contrôle de prévention des maladies de Suzhou. «Afin d’éliminer les risques dès que possible et de couper la chaîne de transmission», l’institution médicale a annoncé procéder pour la première fois au séquençage de ce nouveau variant. D’après la presse chinoise, si aucune information au sujet de sa contagiosité n’a été fournie, il s’agirait d’une variation du BA 1.1.

Cette découverte est toutefois à nuancer. «Tous les jours apparaissent de nouveaux variants. Il est quasi certain qu’Omicron BA.2 sera remplacé par un nouveau sous-variant d’Omicron ou un nouveau variant du SARS-CoV-2 (…)», a expliqué à l’Express, l’épidémiologiste français Antoine Flahaut.

Un fort rebond épidémique

Ce nouveau variant apparaît alors que la Chine connaît son pire bilan de contamination depuis le début de la pandémie il y a deux ans. Et pour cause, plus de 13.000 cas ont été recensés le 3 avril dans le pays. Il s'agit de «1.455 patients avec des symptômes» et de «11.691 asymptomatiques», a déclaré la Commission nationale de santé dans un communiqué. «Aucun nouveau décès n'a été signalé», a-t-elle précisé, alors que le variant Omicron, très contagieux, s'est étendu à plus d'une douzaine de provinces.

Par ailleurs, la quasi-totalité des 25 millions d'habitants de Shanghai, capitale économique de la Chine, sont confinés depuis le 2 avril, tandis que plusieurs halls de la métropole ont été transformés ces derniers jours en centres de quarantaine de fortune.

Dans le nord-est du pays, plusieurs dizaines de millions de chinois subissent le même sort, et une nouvelle grande ville, Baicheng (1,5 millions d’habitants) a été à son tour placée sous cloche.