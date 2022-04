Covid-19 : plus de 200 vols annulés par Easyjet depuis ce week-end

La compagnie britannique Easyjet a procédé à plus de 200 annulations de vol ce week-end et 60 de plus ce lundi. En cause, l'épidémie de Covid-19 qui fait des ravages parmi les employés.

Les perturbations devraient se prolonger dans la semaine, annonce la compagnie aérienne. «Nous avons pris des mesures pour atténuer les perturbations en faisant appel à des employés qui ne devaient pas travailler ce week-end».

Easyjet précise concentrer ses annulations sur des destinations desservies par plusieurs vols, «pour donner aux clients davantage d'options pour réserver un nouveau voyage, souvent pour le même jour». Les personnes ayant réservé des billets peuvent modifier leur voyage, recevoir un bon ou demander un remboursement complet si leur vol venait à être annulé.

Des passagers en plein désarroi

Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers ont exprimé leur colère face à ces annulations en série, critiquant le manque de communication de la compagnie britannique.

@easyJet @Easyvoyage @easyJet_press @easyJet_DE L’avion de Berlin à Paris a été annulé. Il y a 80 adolescents et leurs professeurs qui sont dans le terminal sans communication d’Easyjet et sans solution pour dormir ! Bravo EasyJet ! Belle gestion de la situation ! — Jack Ometti (@OmettiJack) March 28, 2022

Auprès de l'agence PA, Simon Rudkins, 50 ans, a témoigné son ressentiment alors qu'il devait rentrer au Royaume-Uni après un voyage au ski en famille dans les Alpes. «Nous avons appelé Easyjet pour leur demander des alternatives. On nous a dit, en gros, [qu']il n'y a rien, pas de vols du tout. Le mieux que vous puissiez faire est de voyager demain».

Record de contaminations au Royaume-Uni

Cette désorganisation a lieu dans un contexte de recrudescence de l'épidémie de Covid-19 au Royaume-Uni. Selon des estimations publiées vendredi, ce sont près de cinq millions de personnes qui ont été testées positives sur le territoire, un nouveau record.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait émis de lourdes critiques sur plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, suite aux levées brutales des mesures anti-Covid, ayant entraîné une nouvelle vague de cas. Selon les chiffres de ce dimanche 3 avril, on enregistre en moyenne 138.326 cas de Covid-19 par jour sur la semaine écoulée. 1.539 patients sont toujours en soins intensifs.