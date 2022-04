Massacre de Boutcha : des images satellites contredisent la version russe

Des images satellites publiées lundi 4 avril par la société américaine Maxar Technologies conjuguées à l’analyse de photos prises par l’Agence France-Presse sur place ont permis de confirmer que les corps présents dans les rues de Boutcha étaient bel et bien là au moment où l’armée russe voulait s’emparer de la ville.

Alors que les Russes accusent Kiev de mettre en scène ce massacre, les images de Maxar viennent fausser la théorie du Kremlin. Sur celles-ci, qui remontent jusqu'à la mi-mars, on peut distinguer plusieurs corps de civils étendus morts dans une rue de Boutcha ou sur le bas-côté.

Ces «images haute résolution (...) corroborent de récentes vidéos et photos sur les réseaux sociaux révélant la présence de corps étendus dans les rues (de Boutcha) et abandonnés depuis plusieurs semaines», indique Maxar Technologies dans un communiqué.

High-resolution Maxar #satelliteimagery collected over #Bucha, #Ukraine verifies and corroborates recent social media videos and photos that reveal bodies lying in the streets and left out in the open for weeks. https://t.co/hRdVmd2gUJ

— Maxar Technologies (@Maxar) April 4, 2022