DIRECT - Guerre en Ukraine : la situation à Borodianka est «bien plus horrible» qu'à Boutcha, rapporte Volodymyr Zelensky

Alors que les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la banlieue de Kiev, Joe Biden, président des États-Unis a condamné mercredi l'État russe et a annoncé de nouvelles sanctions. Suivez les dernières informations en direct.

La situation à Borodianka, une localité au nord-ouest de Kiev récemment reprise par les Ukrainiens aux Russes, est "bien plus horrible" qu'à Boutcha, où des massacres de civils ont été commis, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Il y a plus de victimes" dans cette petite ville que dans celle de Boutcha, également au nord-ouest de la capitale, a ajouté M. Zelensky dans un message vidéo.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour fournir des armes à l'Ukraine, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel, exprimant son "soutien" à cette initiative.

"Une fois rapidement approuvée, cette proposition portera à 1,5 milliard d'euros l'aide de l'UE fournie à l'Ukraine pour du matériel militaire", a tweeté le responsable qui représente les 27 de l'UE.

— Charles Michel (@eucopresident) April 7, 2022