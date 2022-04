Etats-Unis : Nancy Pelosi testée positive au Covid-19

Aux Etats-Unis, le Covid-19 s'invite dans l'équipe de Joe Biden. Après le diagnostic de plusieurs membres du cabinet présidentiel, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a également été testée positive ce jeudi 7 avril.

Son porte-parole, Drew Hammill, a précisé sur Twitter qu'elle était asymptomatique. Agée de 82 ans, Nancy Pelosi a, selon lui, «été testée négative» une première fois, avant de recevoir un second résultat, cette fois-ci positif.

Il ajoute que la présidente de la Chambre des représentants est «complètement vaccinée» et «reconnaissante pour la protection robuste que le vaccin a fourni».

Elle «respectera la quarantaine, conformément aux directives» des autorités sanitaires et «encourage tout le monde à se faire vacciner et tester», écrit Drew Hammill.

The Speaker will quarantine consistent with CDC guidance, and encourages everyone to get vaccinated, boosted and test regularly. (2/2)

