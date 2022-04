Le youtubeur Logan Paul achète une carte Pokémon près de 5 millions d’euros

Le youtubeur Logan Paul est désormais le propriétaire de la carte Pokémon la plus chère du monde. L’Américain a déboursé 5.275.000 dollars (4.8 millions d’euros) pour l'avoir.

Le bien, un «Pikachu Illustrator», a été acquis à Dubaï (Emirats arabes unis), en juillet 2021, lors d’une vente aux enchères privées, a rapporté le média luxembourgeois L’essentiel.

the real star of Wrestlemania — my 1/1 PSA 10 Pikachu Illustrator that I purchased for $5,275,000, officially setting the Guinness World Record for “most expensive Pokémon trading card sold at a private sale” pic.twitter.com/nrAyvrytCB

— Logan Paul (@LoganPaul) April 4, 2022