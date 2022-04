Présidentielle 2022 : confinés, les Français de Shanghaï ne pourront pas voter pour le premier tour

En raison d'une forte hausse des cas de Covid-19, la ville de Shanghaï, en Chine, est soumise à un confinement strict depuis plusieurs jours. Ses habitants ne peuvent pas se déplacer librement et, pour les quelque 5.200 Français qui y résident, cela implique de ne pas pouvoir voter ce dimanche.

Dans un communiqué publié ce vendredi 8 avril, l'ambassade de France en Chine a en effet indiqué qu'il a «été décidé de ne pas ouvrir les bureaux de vote de Shanghaï pour le premier tour de l'élection présidentielle» française.

L'institution assure que ses «démarches répétées» pour obtenir «une autorisation exceptionnelle de sortie pour les électeurs et membres des bureaux de vote et assesseurs confinés», n'ont pas convaincu les autorités chinoises.

Une situation «grave et compliquée»

Ces dernières ont déclaré à l'ambassade française : «compte tenu de la situation grave et compliquée à Shanghaï, il est objectivement impossible de remplir les conditions pour l’organisation par votre consulat de l’élection, pour la sécurité de toutes les personnes résidant à Shanghaï».

Le Conseil constitutionnel a été consulté, avant de se résigner à ne pas ouvrir les bureaux de vote ce dimanche. Cette décision ne concerne toutefois que Shanghaï, puisqu'à «Pékin, Canton, Chengdu, Wuhan et Hong Kong», le scrutin se déroulera comme prévu.

En ce qui concerne le second tour de l'élection présidentielle, l'ambassade promet de tout faire pour qu'il «puisse se tenir régulièrement». Pour y parvenir, «le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, l'ambassade et les consulats généraux» travailleront conjointement, tout en informant les électeurs de l'évolution de la situation.