Stand up for Ukraine : un rassemblement mondial sur les réseaux sociaux ce 8 avril avant la collecte de fonds samedi

Ce vendredi 8 avril, Global Citizen organise un rassemblement mondial sur les réseaux sociaux afin d’obtenir un maximum de soutiens avant l’événement de collecte de fonds «Stand Up for Ukraine» («Agir pour l’Ukraine») qui aura lieu samedi.

Cette conférence mondiale des donateurs, organisée conjointement par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, est destinée recueillir un maximum d’aides financière et en nature en faveur de la population ukrainienne.

L’organisation internationale de défense des citoyens Global Citizen appelle donc dès aujourd’hui les gouvernements, les sociétés privées et les particuliers à contribuer à cet effort mondial de solidarité.

Un grand rassemblement en ligne

En tant que «l'un des plus grands rassemblements en ligne au monde» comme la qualifie l’organisation, qui avait en septembre 2021 organisé des concerts géants pour s'attaquer aux grands fléaux de notre époque (de la pandémie au réchauffement climatique), la campagne «Stand Up for Ukraine» invite les citoyens à occuper les réseaux sociaux ce 8 avril et à exiger qu'aucun réfugié ne soit laissé pour compte, quel que soit son pays d'origine.

De nombreux défenseurs des droits humains sur place ont ainsi déjà posté des messages avec le hashtag #StandUpForUkraine, partageant leurs témoignages et exhortant les dirigeants à en faire plus.

Les internautes sont eux aussi invités à poster des vidéos avec le #StandUpForUkraine (marche à suivre détaillée ici), vidéos dans lesquelles ils doivent expliquer pourquoi ils soutiennent l’aide à l’Ukraine et aux réfugiés du monde entier et exhorter les gouvernements, les institutions et les entreprises à agir.

Gérer la crise des réfugiés

«Ensemble, nous ferons entendre notre voix afin que les dirigeants mondiaux et les entreprises ressentent la pression nécessaire pour renforcer leurs engagements financiers lors de la conférence des donateurs du 9 avril», déclare l’organisation, qui rappelle que l’aide humanitaire est essentielle pour les 82,4 millions de personnes déplacées de force dans le monde : «Le déplacement des Ukrainiens a aggravé la crise mondiale des réfugiés, où 82,4 millions de personnes ont déjà été contraintes de quitter leur foyer en raison de conflits, de violences, de persécutions ou de violations des droits humains. En conséquence, les organisations humanitaires débordées et sous-financées ont un besoin urgent de soutien pour répondre aux besoins des réfugiés à travers le monde.»

Les fonds et autres formes d'aide qui seront recueillis le 9 avril serviront à répondre aux besoins des personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, ainsi qu'aux besoins des personnes qui ont fui le pays à la suite de l'invasion russe.

La Commission européenne précise que les sommes récoltées serviront en particulier pour les 4 millions de personnes qui ont déjà cherché refuge dans l'UE et les personnes susceptibles de faire de même : « les fonds serviront à répondre à leurs besoins à court et moyen terme dans les États membres de l'UE, de l'alimentation, du logement et des soins médicaux à l'éducation et à l'emploi».



Ils seront aussi utilsés en faveur «des 6,5 millions de personnes, dont 2,5 millions d'enfants, qui ont dû fuir leur foyer, mais sont restées en Ukraine et sont désormais déplacées à l'intérieur du pays : les fonds et les dons en nature permettront de leur apporter une aide humanitaire vitale».

De nombreuses stars mobilisées

Parmi les personnalités qui ont annoncé leur soutien à Stand Up for Ukraine, figurent déjà The Weeknd, Alanis Morissette, Angélique Kidjo, Annie Lennox, Arlo Parks, Ashlee Simpson, Au/Ra, Axelle Red, Barenaked Ladies, Bastille, Billie Eilish, Billy Joel, Billy Porter, Bruce Springsteen, Carole King, Céline Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Chris Tomlin, Christine and the Queens, Connie Britton, Dave Matthews, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Ellie Goulding, Elton John et David Furnish, Evan Ross, Fall Out Boy, Gloria Steinem, Green Day, Hugh Jackman et Deborra, Jon Batiste, Jon Bon Jovi, Jonas Brothers, Katy Perry, Kesha, KD Lang, Madonna, Maneskin, Metallica, Miley Cyrus, Nikolaj Coster-Waldau, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Rachel Brosnahan, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Rita Ora, Rufus Wainwright, Shaquille O’Neal, Tame Impala, U2, ou encore Usher.

La situation des réfugiés en Ukraine et dans le monde est tellement tragique. Ils ont besoin de notre aide maintenant. Rejoignez-nous et @GlblCtzn dans le mouvement #StandUpforUkraine pour aider ces gens. Personne ne devrait vivre ce drame https://t.co/wDKhuLbFAV - Céline xx… pic.twitter.com/H2uVehJmae — Celine Dion (@celinedion) March 28, 2022