Covid-19 : l’Arabie saoudite autorise la présence d’un million de pèlerins à La Mecque

L'Arabie saoudite a annoncé ce samedi 9 avril qu'elle autorisera un million de musulmans du monde entier à participer au grand pèlerinage annuel à La Mecque. Elle ouvre ainsi ses portes à ceux qui viennent de l'étranger pour la première fois depuis février 2020 et l'apparition du coronavirus.

Pour le grand pèlerinage annuel à La Mecque, le gouvernement saoudien veut assurer la sécurité des pèlerins «tout en veillant à ce qu'un maximum de musulmans dans le monde puisse accomplir le hajj», soit le pèlerinage rituel et un des cinq piliers de l'islam explique le communiqué.

Après le début de la pandémie, les autorités saoudiennes avaient autorisé seulement 1.000 pèlerins en 2020, et 60.000 résidents l'année suivante, tous vaccinés contre le coronavirus et choisis par tirage au sort.

La levée de ces restrictions a suscité la joie parmi les fidèles dans le monde.

Une aubaine économique

L'accueil du hajj est une question de prestige pour les dirigeants saoudiens, la responsabilité des sites les plus sacrés de l'islam contribuant à leur légitimité politique. C'est aussi une source de revenus essentielle.

En temps normal, les deux principaux pèlerinages musulmans, le hajj et la Oumra, rapportent quelque 12 milliards de dollars (10,2 milliards d'euros) par an à l'Arabie saoudite, qui tente de diversifier son économie ultradépendante du pétrole. Ils représentent une aubaine pour les compagnies aériennes et les agences de voyage.

Le hajj de cette année sera néanmoins limité aux pèlerins vaccinés âgés de moins de 65 ans, selon les autorités saoudiennes. Les voyageurs venant de l'extérieur de l'Arabie saoudite devront présenter un test PCR négatif de moins de soixante-douze heures.

Le royaume d'environ 34 millions d'habitants a enregistré plus de 751.000 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie et 9.055 décès, selon les données du ministère de la Santé.

Début mars, il a annoncé la levée de la plupart des restrictions liées au Covid, notamment la distanciation physique dans les lieux publics et la quarantaine pour les arrivants vaccinés, tandis que les masques ne sont désormais obligatoires que dans les lieux fermés.