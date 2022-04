DIRECT - Guerre en Ukraine : Boris Johnson offre à l'Ukraine des blindés et des missiles antinavires

Au lendemain de la frappe de missile sur la gare de Kramatorsk (Est de l'Ukraine), qui a fait au moins 52 morts dont cinq enfants vendredi 8 avril, Emmanuel Macron a annoncé vouloir «rassembler des preuves» contre «des crimes de guerre des Russes». Suivez les dernières informations en direct.

L'Ukraine a annoncé samedi avoir procédé à un «troisième échange» de prisonniers avec la Russie depuis le début de l'invasion russe, permettant la libération de 12 soldats et 14 civils ukrainiens.

«Sur ordre du président Volodymyr Zelensky, un troisième échange de prisonniers a eu lieu aujourd'hui. Douze de nos militaires, dont une femme officier rentrent chez eux. Nous avons également permis la libération de 14 civils, dont neuf femmes, soit au total 26 personnes», a écrit sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

Les atrocités commises à Boutcha, petite ville près de Kiev où de nombreux cadavres de personnes habillées en civil ont été retrouvés après le retrait de troupes russes, ont "entaché de façon permanente" la réputation du président russe Vladimir Poutine, a déclaré samedi le Premier ministre britannique Boris Johnson.

«Ce que Poutine a fait à Boutcha et Irpin sont des crimes de guerre et ont entaché de façon permanente sa réputation et la représentation de son gouvernement», a-t-il fustigé lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite surprise à Kiev où il a rencontré Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les pays occidentaux à suivre l'exemple du Royaume-Uni quant au soutien militaire à l'Ukraine et aux sanctions contre la Russie.

«D'autres Etats démocratiques occidentaux doivent suivre l’exemple du Royaume-Uni», a-t-il déclaré aux côtés du Premier ministre britannique Boris Johnson qui s'est engagé à fournir à Kiev des véhicules blindés et des missiles antinavires.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en visite samedi à Kiev, s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires, en rendant hommage à l'armée ukrainienne pour «le plus grand fait d'armes du 21e siècle».

«C'est grâce au leadership inébranlable du président Zelensky et à l'héroïsme invincible et au courage du peuple ukrainien que les desseins monstrueux de (Vladimir) Poutine sont déjoués», a déclaré Boris Johnson après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, selon un communiqué de ses services.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé samedi une visite surprise à Kiev par un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

«Aujourd'hui j'ai rencontré mon ami le président Zelensky à Kiev afin de montrer notre soutien indéfectible au peuple ukrainien», a tweeté Boris Johnson après la rencontre.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.





We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022