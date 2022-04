DIRECT - Guerre en Ukraine : en déplacement à Kiev, Boris Johnson évoque «de nouvelles aides financières et militaires» contre «la campagne barbare de la Russie»

Au lendemain de la frappe de missile sur la gare de Kramatorsk (Est de l'Ukraine), qui a fait au moins 52 morts dont cinq enfants vendredi 8 avril, Emmanuel Macron a annoncé vouloir «rassembler des preuves» contre «des crimes de guerre des Russes». Suivez les dernières informations en direct.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé samedi une visite surprise à Kiev par un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

«Aujourd'hui j'ai rencontré mon ami le président Zelensky à Kiev afin de montrer notre soutien indéfectible au peuple ukrainien», a tweeté Boris Johnson après la rencontre.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.





We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022