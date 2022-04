Elon Musk propose de transformer le siège de Twitter en refuge pour sans-abri... avant de supprimer son tweet

Récemment actionnaire de Twitter, l'homme d'affaires américain Elon Musk a multiplié les propositions, parfois loufoques, pour améliorer le réseau social.

Dans un tweet publié ce dimanche, le patron de SpaceX a proposé via un sondage de transformer les locaux de Twitter à San Francisco en refuge pour sans abri, «étant donné que personne n'y travaille de toute façon».

Près de 91% des utilisateurs avaient répondu par l'affirmative. Mais le lendemain, le tweet avait disparu. Il semble que ce message soit une nouvelle «blague» du fantasque milliardaire.

Depuis l'annonce de son entrée au capital de Twitter à hauteur de 9,2%, Elon Musk a multiplié les propositions plus ou moins sérieuses.

Now Elon Musk asks if 'w' should be deleted from #Twitter - w/o no as an answer - in latest poll hours after holding vote on if social media giant's HQ should become homeless shelter cuz no one turns up anyway#BigTech #BigLeft #DefundTheThoughtPolicehttps://t.co/UZ71AwAK52

— under fire (@underfi07945126) April 10, 2022