Guerre en Ukraine : la Société générale va se retirer de Russie

Quarante-huit jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, la banque française Société Générale a annoncé ce lundi 11 avril mettre fin à ses activité en Russie, via la cession de la totalité de sa participation dans Rosbank, poids lourd du secteur bancaire dans le pays, ainsi que dans ses filiales d'assurance.

Très impliquée en Russie, la Société générale était l'actionnaire majoritaire de Rosbank, à hauteur de 18,6 milliars d'euros, dont 15,4 milliards pour la banque elle-même.

Dans un communiqué, le groupe indique avoir signé «un accord en vue de céder la totalité de sa participation».« Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients », précise la banque française.

Après cette annonce, l'action de la banque française Société générale a bondi de près de 5% ce lundi matin.

En 2021, les activités de sa filiale Rosbank ont représenté pour la Société Générale 2,8% de son produit net bancaire total (équivalent du chiffre d'affaires) et 2,7% du résultat net.

Sur son site Internet, Rosbank revendique 5 millions de clients particuliers, 78.000 clients dans les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) et 9.000 clients dans les grandes entreprises.