Guerre en Ukraine : l’Union européenne va discuter aujourd'hui d’un nouveau paquet de sanction contre la Russie

L’Union européenne se prépare à adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres se réunissent ce lundi à Luxembourg pour en discuter, et trouver un accord sur les achats de pétrole et de gaz russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de demander à l’Union européenne (UE) d’accentuer encore plus les sanctions à l’égard de Moscou, et réclame la fin des achats de pétrole et de gaz russe, ainsi que la livraison d’armes lourdes en Ukraine pour permettre à l’armée ukrainienne se résister à Moscou, notamment dans l’est du pays où se concentrent désormais les combats.

Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a déjà annoncé la semaine dernière qu’une discussion sur un embargo pétrolier serait au programme ce lundi. Une «proposition formelle n’est pas sur la table», selon un haut fonctionnaire européen. «L'unanimité est nécessaire pour l'adoption des sanctions. Or on voit bien les dépendances vis-à-vis de la Russie dans plusieurs Etats membres», a-t-il souligné.

discussions avec la cour pénale internationale sur les crimes de guerre

Si l’UE a déjà décrété un embargo sur le charbon en provenance de Russie, les 27 ne sont pas tous sur la même longueur d’onde concernant le pétrole et le gaz russe. Certains pays y sont très dépendants, notamment l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche ou encore la Hongrie, alors que l’UE est de manière globale peu dépendante au charbon russe.

Hormis la question du gaz, les ministres des Affaires étrangères devront également valider le déblocage de 500 millions d’euros supplémentaires pour la livraison d’armes à Kiev. Ils doivent également s’entretenir avec le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), à propos du soutien de l’UE aux enquêtes sur de possibles crimes de guerre en Ukraine.

Le gouvernement ukrainien accuse en effet les forces russes d’avoir commis des crimes de guerre, notamment à Boutcha, où des dizaines de corps de civils ont été découverts après le retrait des forces russes, ou encore le bombardement de la gare de Kramatorsk dans la région du Donbass, où les civils se rendaient tous les jours espérant monter dans un train pour fuir la zone de combat. Moscou dément être à l’origine de ces massacres.