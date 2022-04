Etats-Unis : le fléau des armes à feu «fantômes»

Aux Etats-Unis, l'administration Biden prévoit une nouvelle règlementation afin d’empêcher la confection des «armes fantômes», un terme qui désigne la fabrication artisanale d’arme à feu.

Selon les informations d'Associated Press, ces «pistolets fantômes» sont des armes introuvables et fabriquées à partir de pièces achetées en ligne et assemblées à la maison. Le gouvernement américain assure qu'elles sont de plus en plus utilisées sur les scènes de crime. Ces armes en kit, aussi surnommée «armes à 80%», sont vendues partiellement assemblées, le reste du montage devant être effectué par l'acheteur.

Problème : elles n'ont pas de numéro de série et, puisqu'elles ne sont pas considérées comme des armes tout au long du processus de vente, ne nécessitent pas de posséder un permis de port d'arme ni de soumettre l'acheteur à un contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques.

24.000 armes fantômes récupérées

Les statistiques du ministère de la Justice montrent que près de 24.000 armes fantômes ont été récupérées par les forces de l'ordre sur les scènes de crime et signalées au gouvernement de 2016 à 2020. Il est toutefois difficile de dire combien circulent dans les rues, en partie parce que, dans de nombreux cas, les services de police ne les signalent pas.

A titre d'exemple, le département de police de New York a déclaré que les agents avaient trouvé 131 armes à feu sans numéro de série depuis janvier.

«un statut» à modifier

Le nouveau règlement fédéral proposé par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) propose de modifier la définition d'une arme à feu pour inclure les armes élaborées avec des pièces «non finies». L'ATF souhaite également exiger que les revendeurs soient agréés par le gouvernement fédéral afin d’inclure les numéros de série sur les pièces.

Le débat du moment en Floride.... pic.twitter.com/s2ugyUhhur — LAURENCE HAIM (@lauhaim) April 12, 2022

Plusieurs groupes de défense de la sécurité des armes à feu, comme Everytown for Gun Safety, qui ont poussé le gouvernement fédéral pendant des années à prendre des mesures contre les armes fantômes, ont applaudi les mesures de Biden. «Les armes fantômes ressemblent à une arme à feu, elles tirent comme une arme à feu et tuent comme une arme à feu, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas été réglementées comme une arme à feu», a déclaré John Feinblatt, le président d'Everytown. Cela pourrait obliger les acheteurs de composants d'armes à feu à vérifier leurs antécédents.

Une règlementation qui devrait permettre de mettre à l’écart certains profils de personnes détentrices d’armes. Associated Press rappelle en effet qu’en 2017, un homme avait tué sa femme et quatre autres personnes dans le nord de la Californie et s'était vu interdire de posséder des armes à feu. Pour contourner l’ordonnance du tribunal, l’homme avait finalement confectionné lui-même son arme.