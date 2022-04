Israël : attaque au couteau dans le sud du pays, l'assaillant tué par la police

Un Palestinien a été abattu par la police israélienne ce mardi matin juste après avoir poignardé un policier d'Ashkelon (district sud).

L'homme serait un habitant de la ville d'Hébron, localité palestinienne dans le sud de la Cisjordanie occupée. La police israélienne a indiqué que l'individu avait paru suspect aux forces de l'ordre. Alors qu'il se faisait contrôler, «il a sorti un couteau et a attaqué le policier qui vérifiait son identité».

Ce dernier a ouvert le feu sur l'assaillant et l'a neutralisé, précise la police israélienne qui ajoute que «le policier a été légèrement blessé et conduit dans un hôpital local».

Récemment, plusieurs attaques au couteau ont été constatées en Israël. Dimanche dernier, une terroriste palestinienne était tuée par la police israélienne après avoir poignardé un policier, dans le centre-ville d'Hébron. Le policier avait également été «légèrement blessé».

Plus tôt dans la journée de dimanche dernier, une autre palestinienne était abattue par l'armée israélienne, alors qu'elle se rapprochait de soldats «de manière suspecte», selon l'armée. Des faits survenus à Bethléem. Aucune arme blanche n'avait été retrouvée sur cette personne décrite comme «veuve et mère de six enfants».

Les forces israéliennes mènent actuellement une opération dans le nord de la Cisjordanie occupée, après qu'une attaque a fait trois morts le 7 avril à Tel-Aviv. L'agression mortelle avait été perpétrée par un Palestinien originaire du camp de réfugiés de Jénine.