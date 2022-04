New York : le gratte-ciel le plus fin du monde vient d'être inauguré

Officiellement achevée, la tour Steinway sise au 111 West 57th Street à Manhattan est désormais prête à accueillir ses premiers résidents. Avec seulement 18 mètres de largeur, cet édifice luxueux de 84 étages atteint 435 mètres de haut, ce qui en fait le plus élancé du monde.

Conçu par le cabinet d'architecture new-yorkais SHoP Architects, ce gratte-ciel a été construit par JDS Development, Property Markets Group et Spruce Capital Partners. Commencée en 2013, la construction de ce gratte-ciel à l'architecture extraordinaire et audacieuse vient de toucher à sa fin.

La tour Steinway est en fait un ajout au Steinway Hall, un bâtiment historique datant de 1925, qui regroupait l'ancienne maison du facteur de pianos Steinway and Sons et une salle de concert.

© David SUNDBERG / ESTO

Pour la concevoir, ses architectes ont déclaré à CNN, s'être inspirés de l'âge d'or des gratte-ciel de Manhattan et de l'histoire Art Déco de New York.

Parée de blocs en pierre cuite et de bronze, la façade de la tour semble changer de couleur et de texture selon les heures de la journée, les conditions météorologiques et l'angle de vue sous lequel elle est regardée.

une impressionnante finesse qui se paie au prix fort

Connu aussi sous le nom de tours crayons, ces gratte-ciel ultra-minces qui ont façonné la ligne d'horizon hongkongaise dans les années 1970 sont devenus depuis une petite dizaine d'années, une vraie tendance dans le quartier new-yorkais de Manhattan.

L'architecture de la tour Steinway a un rapport hauteur/largeur de 24:1 c'est-à-dire qu'elle est 24 fois plus haute que large, ce qui en fait le plus mince de tous les gratte-ciel existants.

© David SUNDBERG / ESTO

Fort d'une hauteur de 435 mètres, ce bâtiment se hisse à la troisième place des plus hauts gratte-ciel de New York, derrière le One World Trade Center (541 mètres) et la Central Park Tower (472 mètres). Au niveau mondial, la tour Steinway occupe la 28e place.

Constituée de 84 étages, ce gratte-ciel filiforme comprend 60 appartements offrant tous une vue imprenable sur Central Park, le célèbre poumon vert de Manhattan.

© 2015 HayesDavidson

L'accès à la tour Steinway s'effectue via une entrée privée et sécurisée comprenant une magnifique porte cochère abritée avec au sol des pavés de granit gris.

© 2015 HayesDavidson

A l'entrée, se trouvent des portiers disponibles 24h/24 et 7j/7 ainsi qu'un concierge dédié prêt à répondre à tous les besoins des résidents.

© 2015 HayesDavidson

De plus, ce luxueux édifice est équipé d'une piscine de 25 mètres à la splendide décoration.

© 2015 HayesDavidson

Parmi les autres équipements disponibles, s'ajoutent une vaste terrasse et un salon extérieur, espaces idéaux pour se détendre, dîner en plein air ou recevoir des invités.

© 2015 HayesDavidson

Le prix de ces biens immobiliers est à la mesure de l'emplacement et des prestations fournies par ce très chic pied-à-terre new-yorkais. La fourchette de prix est comprise entre 7,75 millions de dollars (soit 7,12 millions d'euros) pour l'achat de l'appartement le moins onéreux d'une superficie de 240 m2 tout de même, et 66 millions de dollars (soit 60 millions d'euros) pour l'acquisition du penthouse d'une superficie d'environ 662 m2 répartis sur trois étages.