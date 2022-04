DIRECT - Guerre en Ukraine : Sept personnes fusillées dans un village par des militaires russes, annonce Kiev

Au 49ème jour de guerre, les tensions ne se sont pas atténuées dans le pays, et notamment dans l'Est, où les Ukrainiens sont dans l'attente d'une attaque imminente de l'armée russe .

12h52

Sept personnes ont été fusillées mardi dans une maison d'un village de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine par des militaires russes, a annoncé mercredi le parquet général ukrainien.

"Selon l'enquête, les militaires russes ont fusillé six hommes et une femme dans le village Pravdyné. Ayant l'intention de dissimuler le crime, les occupants ont fait exploser la maison où ce trouvaient les corps des personnes fusillées", a indiqué le parquet dans un communiqué.

11h53

Sept personnes ont été tuées dans des frappes russes dans la région ukrainienne de Kharkiv (nord-est) au cours des dernières 24 heures, a indiqué mercredi le gouverneur régional.

"Sept personnes ont été tuées" et 22 autres blessées, a indiqué le gouverneur Oleg Synegoubov sur Telegram en précisant qu'un garçon de deux ans blessé il y a deux jours dans un bombardement a succombé à ses blessures mardi à l'hôpital.

11h19

La Finlande a publié un rapport-clé sur sa situation stratégique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, prélude à un débat sur une désormais probable candidature historique à l'Otan d'ici l'été.

09h27

Les chefs d'Etat polonais et baltes se rendent mercredi en train à Kiev pour "soutenir" le président ukrainien Volodymyr Zelensky face à l'offensive de la Russie, ont indiqué les présidences de ces pays.

"Notre objectif est de soutenir le président Zelensky et les défenseurs de l'Ukraine à un moment décisif pour ce pays", a indiqué Jakub Kumoch, un conseiller du président polonais à l'agence PAP.

Les détails de la visite ne sont pas connus pour des raisons de sécurité, a-t-il dit ajoutant juste que les présidents pourraient visiter "les lieux les plus importants de point de vue symbolique".

09h10

Plus d'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes dans la ville de Marioupol, assiégée depuis des semaines, a déclaré mercredi le ministère de la Défense russe.

"Dans la ville de Marioupol, dans la zone de l'usine métallurgique Ilitch (...) 1.026 militaires ukrainiens de la 36ème brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus", a indiqué le ministère dans un communiqué.

08h47

L'Ukraine n'ouvrira aucun couloir humanitaire mercredi, a déclaré une responsable du gouvernement en accusant les Russes de "violer les normes du droit international" ce qui rend la situation "dangereuse".

"Malheureusement, nous n'ouvrirons pas de couloirs humanitaires aujourd'hui. Dans la région de Zaporijjia (sud), les occupants ont bloqué les bus et dans la région de Lougansk (est) ils violent le cessez-le feu", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

"Non seulement les occupants ne respectent pas les normes du droit international humanitaire, mais ils ne peuvent pas non plus contrôler correctement leur hommes sur le terrain. Tout cela crée un tel niveau de danger sur les routes que nous sommes contraints de nous abstenir aujourd'hui d'ouvrir des couloirs humanitaires", a-t-elle poursuivi.

00h58

Joe Biden a confirmé accuser son homologue russe Vladimir Poutine de «génocide» en Ukraine, quelques heures après avoir utilisé ce mot pour la première fois afin de qualifier la situation dans le pays envahi par Moscou.

«Oui, j'ai appelé ça un génocide» a répondu le président américain à des journalistes lors d'un déplacement dans l'Iowa.

«Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien», a-t-il ajouté.

Jusque-là, l'administration américaine n'avait pas prononcé ce mot, employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Joe Biden a affirmé que si «les avocats, au niveau international», trancheraient sur la qualification de génocide, «pour moi, cela y ressemble bien».

00h38

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé mardi soir à Moscou d’«échanger» le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk, proche du président russe Vladimir Poutine et récemment arrêté, contre les Ukrainiens en captivité en Russie.

«Je propose à la Fédération de Russie d'échanger cet homme contre nos garçons et nos filles qui sont actuellement en captivité en Russie. C'est pourquoi il est important que nos forces de l'ordre et nos militaires envisagent également cette possibilité», a-t-il déclaré dans une allocution vidéo publiée sur Telegram.