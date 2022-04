Egypte : 10 morts, dont 4 Français, dans un accident de bus

Quatre Français, un Belge et cinq Egyptiens ont perdu la vie, ce mercredi 13 avril, dans un accident de bus à Assouan, dans le sud touristique de l'Egypte.

Le véhicule, qui transportait des touristes, est entré en collision avec une voiture, tôt ce matin.

Il évoluait alors sur la route désertique longue de près de 300 km menant aux temples d'Abou Simbel, l'un des principaux sites touristiques d'Egypte.

حادث مروع لأوتوبيس سياحي على طريق أبو سمبل في أسوان يسفر عن مقتل 5 سياح على الأقل وإصابة آخرين pic.twitter.com/lhrSoowXJW — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 13, 2022

Une vidéo, partagée sur Twitter par le média égyptien Rassd News Network, montre le bus accidenté et en proie aux flammes.

Selon un communiqué publié par le gouvernorat, le drame a également fait 14 blessés, huit Français et six Belges. Ils se trouvent dans un «état stable» après avoir été hospitalisés pour «des fractures, des ecchymoses et des blessures superficielles».

Les accidents de la route sont malheureusement fréquents en Egypte, où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route peu respecté. En 2020, le pays a officiellement dénombré 7.000 personnes tuées dans des accidents de la circulation.