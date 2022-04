Espagne : la plus grande plantation de cannabis d'Europe saisie par la police (Vidéo)

La Guardia Civil a démantelé une ferme industrielle géante de 415.000 plants de cannabis, répartis sur 67 hectares à ciel ouvert dans le nord de l'Espagne. Une fois transformé, la valeur totale du chanvre saisi a été estimée à 100 millions d'euros par les autorités du pays.

La police espagnole a annoncé, le 9 avril, le succès de l'opération de lutte anti-drogue qu'elle a menée conjointement avec la police forale de la province de Navarre. Cette opération policière a abouti à l'arrestation de trois personnes en Navarre et deux autres font l'objet d'une enquête en Biscaye. La totalité de la drogue a été détruite sous ordre de la justice espagnole.

Dans leur communiqué, les forces de l'ordre ont déclaré que cette plantation était la plus grande culture de marijuana d'Europe mise au jour. Couvrant 67 hectares, les 415.000 plantes étaient réparties sur onze parcelles dans les localités d'Artajona et d'Olite, situées près de Pampelune, la capitale de la Navarre. Une fois les plants de cannabis récoltés, ceux-ci étaient mis à sécher à l'abri d'un grand hangar industriel équipé d'un système de ventilation et d'un thermostat.

Operación conjunta con @guardiacivil: desmantelamos la mayor plantación de cáñamo industrial de Europa destinada al tráfico de drogas. 415.000 plantas, 87.500kg cogollos. Compañero fuera de servicio descubrió uno de los cultivos y comenzó la investigación #BuenTrabajo #cannabis pic.twitter.com/BW2U1hcqF8 — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) April 13, 2022

La Guardia Civil a indiqué que les plants de cannabis étaient destinés à la Suisse et à l'Italie afin d'y être transformés en CBD (cannabidiol, molécule relaxante sans effet stupéfiant) et autres dérivés.

Elle a ajouté qu'initialement le responsable de la culture avait donné une apparente légalité aux plantations effectuées en informant les enquêteurs que la production de chanvre était destinée à un usage industriel. En effet, l'utilisation à des fins industrielles ou pharmaceutiques est légale en Espagne, sous couvert d'une autorisation. En revanche, la production en vue d'une transformation en CBD et en produits dérivés est illégale.

Selon le dernier rapport de l'Observatoire européen sur les drogues (EMCDDA), l'Espagne est un des premiers producteurs de cannabis en Europe, avec près de la moitié des plants saisis dans l'Union européenne. Plus de 2,3 millions de plants de cannabis ont été saisis en Espagne en 2021, soit trois fois plus qu'en 2016, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.