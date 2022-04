Partygate : Boris Johnson présente ses excuses et s'acquitte de son amende

Le Premier ministre Britannique, Boris Johnson, a présenté ses excuses pour sa participation à une fête en mai 2020, en plein confinement. Il a également affirmé avoir payé l'amende pour avoir enfreint les règles liées au Covid-19, une sanction jusqu'ici inédite pour un Premier ministre.

Avec ce «Partygate», plusieurs députés conservateurs s'étaient ouvertement prononcés, il y a quelques mois, pour le départ de Boris Johnson. Trop peu nombreux, les rebelles n'avaient pas réussi à déclencher un vote de défiance.

De son côté, le Premier ministre a assuré «comprendre la colère», sans pour autant répondre aux appels à la démission, lancés notamment par la Première ministre indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon ou encore le chef des travaillistes Keir Starmer qui s'est indigné dans un message posté sur Twitter : «Ils doivent tous les deux démissionner. Les conservateurs sont totalement inaptes à gouverner. La Grande-Bretagne mérite mieux».

Boris Johnson and Rishi Sunak have broken the law and repeatedly lied to the British public.





They must both resign.





The Conservatives are totally unfit to govern. Britain deserves better.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2022