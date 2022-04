Thomas Pesquet prend les commandes d’un avion humanitaire pour le compte d’une ONG

Engagé dans l’association Aviation sans Frontières, l’astronaute français Thomas Pesquet, rentré il y a quelques mois de sa mission sur la station spatiale internationale, a pris les commandes d’un avion humanitaire ce mercredi, direction la Centrafrique.

Ancien pilote d’Air France, Thomas Pesquet met à profit son expérience dans l’avion civile pour le compte de cette ONG dont il est parrain depuis 2019. «Je ne voulais pas seulement donner mon image, ou passer des messages de soutien, mais faire quelque chose de plus», a déclaré l’astronaute lors de la conférence de presse précédant le vol.

Aviation sans Frontières livre des vivres et des médicaments et effectue des évacuations sanitaires pour 120 ONG et organisations internationales. «L'avion permet de s'affranchir des pistes de brousse défoncées et des "coupeurs de routes"», des bandits qui agressent les automobilistes en Afrique, indique Jean-Yves Grosse, responsable des opérations aériennes pour Aviation sans Frontières.

«Ce n’est pas une aviation facile, parce qu’il y a peu de moyens et peu d’infrastructures donc il faut beaucoup se débrouiller tout seul, mais du point de vue du pilote, c’est une aviation où l’on apprend énormément de choses», a expliqué Thomas Pesquet dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

Il manque encore quelques heures de vol à l’astronaute pour être pleinement qualifié sur l'avion de l'association, un Cessna Grand Caravan flambant neuf. Il n'est donc pas le commandant de bord, et doit attendre encore un peu pour pouvoir mener pleinement des missions à Bangui, en République centrafricaine, ou à Bunia, en République démocratique du Congo, les deux pays où Aviation sans Frontières déploie ses avions. Il a cependant confié à l’AFP : «J'adorerais aller sur le terrain, parce que c'est vraiment là où je me sens utile.»