Vif émoi dans le Michigan après le décès d’un homme noir, tué par un policier

La mort d’un jeune homme noir de 26 ans, tué par un policier blanc, suscite un vif émoi à Grand Rapids dans le Michigan (nord des Etats-Unis).

Patrick Lyoya est décédé le 4 avril dernier mais ce n’est qu’après la publication de vidéos montrant les circonstances de sa mort que la colère s’est emparée de la population.

Mercredi soir, plusieurs dizaines de manifestants se sont ainsi rassemblés dans le centre-ville pour protester. Ils portaient notamment des pancartes «Black Lives Matter», slogan emblématique des manifestations anti-racistes de 2020 après le décès de George Floyd. «Pas de justice, pas de paix», scandaient également les manifestants, rapporte l’AFP.

HAPPENING NOW: Hundreds gather outside the Grand Rapids Police Department to protest the shooting of 26-year-old Patrick Lyoya. Police released videos of the deadly police shooting earlier today. @wwmtnews pic.twitter.com/tU0Drx3NJo

— Trisha McCauley (@TrishaWWMT) April 13, 2022