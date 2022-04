DIRECT - Guerre en Ukraine : 7 morts et 34 blessés dans des bombardements à Kharkiv

Largement bombardée depuis l'invasion de la Russie en Ukraine le 24 février, la région de Kharkiv a passé le cap des 500 civils tués. Suivez toutes les dernières informations en direct.

18h15

L'Union européenne a dénoncé vendredi l'expulsion «injustifiée» de 18 diplomates de sa représentation en Russie, estimant que cette mesure ne ferait «qu'aggraver» l'isolement international de Moscou.

«Les diplomates en question exercent leurs fonctions dans le cadre et le total respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques», souligne le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué.

Plus de 200 diplomates russes ont été expulsés ces dernières semaines par les pays de l'UE et Moscou a promis de répondre à chacune de ces expulsions.

17h39

Au moins sept personnes ont été tuées et 34 autres blessées dans des bombardements russes sur une zone résidentielle à Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, a annoncé vendredi le gouverneur régional.

«Les occupants ont tiré sur l'un des quartiers résidentiels de la ville de Kharkiv. Malheureusement, 34 personnes ont été blessées, dont trois enfants. Sept personnes ont été tuées, dont un enfant de sept mois», a déclaré sur Telegram Oleg Sinegoubov.

Plus tôt vendredi, sept civils avaient été tués et 27 autres blessés dans des tirs russes sur des bus d'évacuation dans la région de Kharkiv, selon le Parquet ukrainien. Plus de 500 civils ont été tués dans cette région frontalière de la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, avait annoncé jeudi M. Sinegoubov.

17h19

Moscou a annoncé vendredi l'expulsion de 18 diplomates de la représentation de l'Union européenne en Russie, en représailles à une mesure similaire prise par Bruxelles à la suite de l'offensive du Kremlin en Ukraine.

«En guise de représailles aux actions inamicales de l'Union européenne, 18 membres de la Représentation de l'UE en Russie sont déclarés personae non gratae et doivent quitter le territoire russe au plus tôt», indique la diplomatie russe dans un communiqué.

Ces dernières semaines, de nombreux autres pays européens comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche, la Pologne, la Grèce ou la Croatie ont expulsé des dizaines de diplomates russes.

16h59

La quasi-totalité des personnes retrouvées mortes à Boutcha, près de la capitale ukrainienne, ont été tuées par balle, a déclaré vendredi le chef de la police de la région de Kiev Andriï Nebitov.

«95% des gens ont été abattus avec des fusils de haute précision ou d'autres armes légères» dans cette banlieue du nord-ouest de Kiev, a déclaré le responsable lors d'un point de presse. «Pendant l'occupation (russe), les gens étaient abattus dans les rues (...) Au 21e siècle, il est impossible de cacher de tels crimes. Non seulement des témoins ont vu cela, mais cela a également été enregistré en vidéo».

Des gendarmes français travaillent actuellement à Boutcha, aux côtés d'enquêteurs ukrainiens, pour mettre en place une procédure d'examen et d'identification des corps.

Quelques jours après le départ des troupes russes, des journalistes de l'AFP ont vu 20 corps d'hommes habillés en civil, l'un les mains liées, éparpillés dans une rue. Selon le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk, plus de 400 corps au total ont été découverts dans sa ville depuis le retrait des troupes russes.

15h26

La Chine doit payer un plus grand prix pour son soutien à la Russie en pleine guerre avec l'Ukraine, a averti vendredi le sénateur américain Lindsey Graham lors d'une visite à Taïwan de parlementaires, qui ont réaffirmé la volonté de Washington de ne pas abandonner l'île.

Pékin a menacé d'adopter des "mesures fortes" en réponse à la visite effectuée par le sénateur Graham à la tête d'une délégation de parlementaires américains, et annoncé vendredi que l'Armée populaire de libération avait mené des exercices autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale à titre d'avertissement.

14h30

La Russie a bloqué le site internet de la radio française RFI, qui diffuse des informations en une quinzaine de langues, dont le russe, en pleine vague de répression contre les critiques de l'offensive en Ukraine.

Le site www.rfi.fr est désormais classé dans la liste des sites bloqués en Russie par le régulateur des télécommunications Roskomnadzor, ont constaté vendredi des journalistes de l'AFP en Russie, qui ne pouvaient ouvrir le site du média sans réseau virtuel privé (VPN).

14h04

Un Britannique, membre de l'armée ukrainienne, a été capturé par les Russes, sa mère demandant dans le journal The Daily Telegraph qu'il soit traité "avec humanité" et libéré. La télévision publique russe a diffusé jeudi soir des images montrant un jeune homme menotté et présentant une coupure au front, affirmant qu'il s'agit d'Aiden Aslin. Sa mère Ang Wood a confirmé au Telegraph, qui a consacré plusieurs articles au jeune homme de 28 ans, y compris avant le début de l'invasion russe en Ukraine, qu'il s'agissait bien de son fils. Ce dernier porte notamment un tatouage caractéristique.

"Aiden est un membre actif des forces armées ukrainiennes et ainsi un prisonnier de guerre" qui "doit être traité avec humanité", a-t-elle déclaré au journal, rappelant au président russe Vladimir Poutine la convention de Genève sur les prisonniers de guerre. "Il semble déjà qu'il ait été battu. Il est temps pour le gouvernement britannique de s'impliquer pour assurer la libération d'Aiden", a-t-elle ajouté. Ont également circulé sur les réseaux sociaux des vidéos portant le logo de la chaîne financée par le Kremlin RT, où le jeune homme semble notamment mettre en cause la responsabilité de l'Ukraine dans le conflit, images qualifiée de "propagande" par sa grand-mère Pamela Hall auprès de l'agence britannique PA.

Un message attribué au jeune homme avait été publié mardi sur son compte Twitter animé par des proches, qui espèrent un échange de prisonniers. Il expliquait qu'après 48 jours, "nous avons essayé de faire de notre mieux pour défendre Marioupol (sud-est de l'Ukraine) mais nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous rendre aux forces russes".

13h50

La Russie a bloqué vendredi la version russe du site du Moscow Times, média indépendant respecté, en l'accusant d'avoir publié de "fausses informations" sur le conflit en Ukraine, dernier exemple de la répression contre les médias. "La Russie a bloqué vendredi le service en langue russe du Moscow Times après la publication de ce que les autorités considèrent comme une fausse information sur des policiers anti-émeutes refusant d'aller combattre en Ukraine", a déclaré le journal sur son site, ajoutant qu'il n'avait pas été notifié de cette décision.

Le gendarme russe des télécommunications Roskomnadzor a confirmé sur son site le blocage, indiquant avoir appliqué une requête du parquet datant du 12 avril. Surtout connu pour sa version en anglais --qui reste accessible-- et fondé en 1992, le Moscow Times était le premier quotidien occidental à avoir été publié en Russie. Son édition papier a cessé de paraître en 2017, sur fond de difficultés économiques et de révolution numérique.

Le blocage visant son site en russe illustre l'ampleur de la répression mise en place par les autorités russes depuis le déclenchement de l'offensive de Moscou en Ukraine, le 24 février.

13h17

Le ministre allemand de l'Economie et vice-chancelier, Robert Habeck, exhorte les Allemands à faire des économies d'énergie pour "énerver Poutine" alors que l'Allemagne cherche à réduire sa dépendance au gaz russe en pleine guerre en Ukraine, dans un entretien vendredi.

"Je prie chacun et chacune de contribuer dès maintenant aux économies d'énergie", a affirmé l'écologiste, également détenteur du portefeuille du Climat, dans un entretien aux groupes de journaux Funke.

13h11

Une usine de la région de Kiev, fabriquant des missiles Neptune que l'armée ukrainienne avait indiqué avoir utilisés pour frapper le croiseur russe Moskva, a été touchée dans la nuit par une frappe russe, ont constaté vendredi des journalistes de l'AFP sur place.

Un atelier de l'usine et un immeuble administratif la jouxtant, situés dans la localité de Vychnevé, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale ukrainienne, ont été gravement endommagés, a pu voir l'AFP. Une cinquantaine de véhicules garés sur le parking à proximité ont aussi eu leurs vitres soufflées.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense avait annoncé un peu plus tôt que la Russie avait détruit un atelier de production de missiles sol-air de cette usine nommée Vizar, au moyen d'un missile de croisière Kalibr.

12h18

Sept civils ont été tués et 27 blessés jeudi dans des tirs russes sur des bus d'évacuation dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé vendredi le parquet général ukrainien.

"Le 14 avril, des militaires russes ont tiré sur des bus d'évacuation avec des civils dans la localité de Borova. Selon les premières informations, sept personnes ont été tuées et 27 blessées", a écrit le parquet sur Telegram.

11h48

Une adhésion à l'Otan de la Suède et de la Finlande aurait des conséquences pour ces pays et la sécurité européenne, a mis en garde le ministère russe des Affaires étrangères. Ces pays "doivent comprendre les conséquences d'une telle mesure pour nos relations bilatérales et pour l'architecture sécuritaire européenne dans son ensemble", a déclaré la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, dans un communiqué.

11h18

09h34

La Russie a affirmé avoir tué une trentaine de "mercenaires polonais" dans une frappe menée dans le nord-est de l'Ukraine, dans un contexte de vives tensions entre Moscou et Varsovie.

09h27

La Russie a annoncé avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev et assuré que les frappes sur la capitale ukrainienne allaient être intensifiées pour répondre aux attaques menées par l'Ukraine en territoire russe.

"Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev", a indiqué le ministère russe de la Défense, annonçant la destruction d'un atelier de production de missiles sol-air dans l'usine Vizar.

09h02

Cinq personnes ont été tuées dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, au cours des dernières 24 heures, tandis que des explosions ont retenti dans la nuit au sud de Kiev, apparemment sans faire de dégâts ni de blessés, a indiqué la présidence ukrainienne.

02h30

Les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a estimé le chef de la CIA, William Burns.

"Vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici d'un point de vue militaire, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance", a déclaré M. Burns lors d'un discours à Atlanta.

01h05

Un homme politique russe, Alexandre Babakov, déjà visé dans le passé par des sanctions internationales, et deux de ses collaborateurs ont été inculpés par la justice américaine pour des opérations illégales d'influence et de propagande hostiles à l'Ukraine sur le sol des Etats-Unis, ont annoncé les procureurs à New York.