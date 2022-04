DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie annonce qu'elle va intensifier les frappes sur Kiev

La Russie a enregistré l'une de ses plus lourdes pertes depuis le début de l'invasion en Ukraine avec le naufrage du croiseur Moskva. Suivez toutes les dernières informations en direct.

09h34

La Russie a affirmé avoir tué une trentaine de "mercenaires polonais" dans une frappe menée dans le nord-est de l'Ukraine, dans un contexte de vives tensions entre Moscou et Varsovie.

09h27

La Russie a annoncé avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev et assuré que les frappes sur la capitale ukrainienne allaient être intensifiées pour répondre aux attaques menées par l'Ukraine en territoire russe.

"Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev", a indiqué le ministère russe de la Défense, annonçant la destruction d'un atelier de production de missiles sol-air dans l'usine Vizar.

09h02

Cinq personnes ont été tuées dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, au cours des dernières 24 heures, tandis que des explosions ont retenti dans la nuit au sud de Kiev, apparemment sans faire de dégâts ni de blessés, a indiqué la présidence ukrainienne.

02h30

Les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a estimé le chef de la CIA, William Burns.

"Vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu'ils ont subis jusqu'ici d'un point de vue militaire, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance", a déclaré M. Burns lors d'un discours à Atlanta.

01h05

Un homme politique russe, Alexandre Babakov, déjà visé dans le passé par des sanctions internationales, et deux de ses collaborateurs ont été inculpés par la justice américaine pour des opérations illégales d'influence et de propagande hostiles à l'Ukraine sur le sol des Etats-Unis, ont annoncé les procureurs à New York.