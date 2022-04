Un rubis brut estimé à 120 millions de dollars présenté à Dubaï

C'est sans doute l'une des pierres brutes (non-taillée) les plus chères au monde. Le rubis Burj Alhamal doit être bientôt vendu aux enchères à Dubaï.

Ce «joyau» de 8.400 carats, estimé à 120 millions de dollars, vient d'être présenté dans un hôtel de la ville des Emirats Arabes Unis vendredi 15 avril. Il fait partie des «rubis les plus rares», selon Patrick Pilati, le directeur général de SJ Gold and Diamond, qui l'expose.

La pierre présentant des couleurs vertes et violacées (en photo ci-dessous) est «un rubis brut de Tanzanie... il est non chauffé, ce qui veut dire qu'il n'a pas été traité. Donc il est naturel et c'est pour ça qu'il est précieux», a-t-il expliqué à l'AFP.

Rare $120 million rough ruby from Tanzania unveiled in Dubai https://t.co/2ZNCkhXrHI — TheCitizenTz (@TheCitizenTz) April 16, 2022

Surnomé Burj Alhamal (Le bélier), le rubis pèse 2,8 kilos. Il sera exposé dans les prochains jours à différents endroits de Dubaï, avant sa mise aux enchères dans les prochaines semaines.

D'autres joyaux bientôt en vente

Le mois dernier, un diamant géant appelé «The Rock» avait également été présenté pour la première fois également à Dubaï.

La pierre de 228,31 carats, en forme de poire, extraite et polie en Afrique du Sud il y a plus de 20 ans, est le plus gros diamant blanc jamais classé, selon la maison de vente Christie's. Mis aux enchères mi-mai en Suisse, il pourrait être vendu pour 30 millions de dollars.