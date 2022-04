Depuis sa prison, l'opposant russe Alexeï Navalny appelle à voter Emmanuel Macron

L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a appelé mercredi à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle française, accusant le parti de sa rivale Marine Le Pen de compromission avec Vladimir Poutine.

«C’est sans hésitation aucune que j'appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril mais je voudrais m'adresser à ceux qui n'excluent pas de voter pour Marine Le Pen», a écrit le militant dans une série de tweets.

3/18 C’est sans hésitation aucune que j'appelle les Français à voter pour @EmmanuelMacron le 24 avril, mais je voudrais m’adresser à ceux qui n'excluent pas de voter pour @MLP_officiel. Je voudrais vous parler de la corruption et du conservatisme. — Alexey Navalny (@navalny) April 20, 2022

Emprisonné en Russie depuis janvier 2021, Alexei Navalny s'est dit «choqué» du prêt de 9 millions d'euros contracté en 2014 par l'ancien parti Front National (devenu Rassemblement national) auprès d'une banque russe. «C'est de la corruption. Et c'est une vente d'influence politique à Poutine», a dénoncé l'opposant.

«Ça vous plairait si un homme politique français obtenait un prêt auprès de la Cosa Nostra ?»

Le RN continue de rembourser cet emprunt qui avait initialement été souscrit en 2014 auprès d'une banque russe, la First Czech-Russian Bank (FCBR), fermée en 2016. La créance avait été cédée à une entreprise russe de location de voitures, Conti, puis revendue à Aviazaptchast, firme dirigée par d'anciens militaires russes.

«Cette banque (FCBR) est une agence de blanchiment d'argent bien connue qui a été créée à l'instigation de Poutine. Ça vous plairait si un homme politique français obtenait un prêt auprès de la Cosa Nostra ?», a lancé mercredi Alexi Navalny, qui a bâti sa notoriété sur ses enquêtes sur les réseaux de corruption de l'élite russe.

L'opposant russe s'en est pris également à la «droite européenne» ayant de la sympathie pour le «conservatisme» représenté par le président russe. «Poutine et son élite politique sont complètement immoraux, ils méprisent les valeurs familiales : avoir une deuxième et même une troisième famille, des maîtresses et des yachts, c'est la norme pour eux», a-t-il écrit.

Considéré comme le principal opposant de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny a subi en Russie en 2020 un grave empoisonnement dont il tient le Kremlin pour responsable. Ce dernier dément mais n'a jamais ouvert d'enquête. Revenu en Russie, Alexeï Navalny a été emprisonné en février 2021. En mars dernier, il a été condamné à 9 ans de prison pour «escroquerie». Ses organisations de lutte contre la corruption ont, elles, été interdites pour «extrémisme» en 2021.