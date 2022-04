«Libérateurs de WC» : quand le compte Twitter officiel de l'Ukraine «trolle» les soldats russes (vidéo)

Particulièrement actif et souvent facétieux, le compte Twitter officiel de l'Ukraine s'est à nouveau fait remarquer, ce mercredi 20 avril, en publiant une vidéo satirique pour ridiculiser l'envahisseur russe, dont les soldats sont notamment assimilés par Kiev à des «libérateurs de WC.»

À travers cette courte vidéo volontairement provocatrice, d’une durée de 30 secondes environ, les autorités ukrainiennes veulent ainsi illustrer à leur façon «la disgrâce des soldats pillards russes».

Sur les images, on voit la statue d’un soldat, Russe donc, portant une cuvette de toilette dans les mains et entouré de corbeaux.

«Les soldats russes ont libéré des milliers de maisons ukrainiennes de : toilettes de combat, téléviseurs blindés, ordinateurs portables de combat, écouteurs tactiques, vêtements, maquillage et des milliers d'autres articles dangereux de l'OTAN... Que leurs actes restent à jamais gravés dans les mémoires», ironise le compte officiel de l’Ukraine.

Russian soldiers liberated thousands of Ukrainian homes from:





combat toilets



armored TV-sets



fighting laptops



tactical earphones



clothes



makeup





...and thousands of other dangerous NATO items...





Let their deeds be forever remembered pic.twitter.com/1dZAMxsT3F

— Ukraine / Україна (@Ukraine) April 20, 2022