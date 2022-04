DIRECT - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine salue la «libération de Marioupol» par les forces russes

La Russie poursuit ce jeudi 21 avril son offensive dans l'Est de l'Ukraine. Les évacuations de civils ont repris à Marioupol, quelques heures avant que la ville tombe aux mains des Russes.

21h15

Le président russe Vladimir Poutine a jugé jeudi que ses forces avaient pris le contrôle de la ville ukrainienne de Marioupol, un port stratégique de la mer d'Azov, ordonnant d'assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de donner l'assaut sur le site industriel Azovstal où ils sont retranchés.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en plus de quelque 2.000 militaires ukrainiens, "environ mille civils, femmes et enfants" et "des centaines de blessés" sont aussi réfugiés dans cette usine. Les combattants ukrainiens à Marioupol refusent de se rendre et réclament de la communauté internationale des "garanties de sécurité".

Le président américain Joe Biden a jugé jeudi "contestable" que la Russie ait pris le contrôle de cette ville, estimant qu'il "n'y a encore aucune preuve que Marioupol soit complètement perdue".

19h38

L'aide financière à l'Ukraine doit être accordée "le plus possible" sous forme de donations et non de prêts pour éviter que Kiev n'accumule une dette considérable qui compliquerait la reprise au sortir de la guerre, a souligné jeudi Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. Les responsables ukrainiens ont fait part au Fonds monétaire international (FMI) d'un besoin de 5 milliards de dollars par mois pour continuer à faire fonctionner l'économie du pays au moins pour les prochains mois, avait-elle indiqué mercredi.

Les besoins financiers et la manière de les combler doivent encore être affinés. Mais "nous estimons que cela doit passer le plus possible par des donations plutôt que des prêts", a-t-elle déclaré jeudi lors de la conférence de presse à l'issue de la réunion du Comité monétaire et financier (CMFI) de l'institution. "Après la guerre, elles (les autorités de l'Ukraine, NDLR) vont faire face à une facture très élevée pour la reconstruction du pays. Accumuler davantage de dette en plus de celle qu'ils supportent déjà dans un contexte de baisse drastique des revenus et d'une hausse considérable de dépenses n'est tout simplement pas prudent", a-t-elle également mis en garde.

17h48

La Russie a interdit jeudi l'entrée sur son territoire à 61 personnalités canadiennes en représailles aux sanctions prises par Ottawa contre Moscou pour son offensive contre l'Ukraine.

Ces citoyens canadiens, pour la plupart des responsables gouvernementaux ou militaires, "sont interdits d'entrée en Russie pour une durée indéterminée", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

16h50

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi une nouvelle enveloppe militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine, qui aidera selon lui Kiev à combattre l'offensive russe dans le Donbass. Cette enveloppe comprend "des armes d'artillerie lourde, des dizaines de (canons) Howitzer, 144.000 munitions ainsi que des drones", a-t-il détaillé depuis la Maison Blanche.

"Nous sommes dans une période critique où ils vont préparer le terrain pour la prochaine phase de cette guerre", a souligné Joe Biden à propos de la Russie. Les Etats-Unis et leurs alliés agissent "aussi vite que possible" pour continuer à fournir à l'Ukraine "les armes dont ses forces ont besoin", a assuré le président américain. Joe Biden a par ailleurs jugé "contestable" le contrôle par la Russie de la ville ukrainienne de Marioupol, revendiqué par son homologue russe Vladimir Poutine. "Il n'y a encore aucune preuve que Marioupol soit complètement perdue", a insisté le président américain et le Vladimir Poutine "ne réussira jamais" à occuper l'Ukraine, a-t-il promis.

15h31

Trois bus d'évacuation de civils partis du port de Marioupol, quasi-totalement sous contrôle russe, sont arrivés jeudi à Zaporijjia, grande ville du sud-est de l'Ukraine, a constaté un journaliste de l'AFP. Des femmes et des enfants étaient dans les bus, acheminés à la faveur de l'ouverture d'un "couloir humanitaire" d'évacuation après plusieurs jours durant lesquels ces couloirs étaient impossibles en raison des combats.

Quatre bus d'évacuation de civils ont réussi à quitter Marioupol jeudi matin mais on ne pouvait dire avec certitude que les bus arrivés cet après-midi faisaient partie de ce convoi, parcourir les 200 km entre le port assiégé et Zaporijjia pouvant parfois prendre plusieurs jours en raison des innombrables checkpoints. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi matin que Marioupol, port stratégique de la mer d'Azov assiégé depuis près de deux mois par ses soldats, était sous contrôle russe.

14h37

Plus de 7,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, en raison du conflit avec la Russie, indique l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

14h24

Les autorités ukrainiennes réclament "d'urgence" un couloir d'évacuation pour l'usine Azovstal, assiégée par les forces russes à marioupol.

Les civils, "réfugiés en grand nombre" dans l'aciérie, "ne font pas confiance aux troupes (russes)", a écrit le ministère des Affaires étrangères sur son compte Twitter. "Un couloir humanitaire d'urgence est nécessaire" avec "des garanties que les gens seront en sécurité", a-t-il ajouté.

14h02

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a condamné les "atrocités" imputées aux forces russes dans la ville de Borodianka, près de Kiev, lors d'une visite en Ukraine avec son homologue danoise.

12h31

L'Ukraine va recevoir "dans les prochains jours" des armes lourdes, dont des chars de combats, de la part des partenaires est-européens pour l'aider à contrer l'offensive russe, a déclaré jeudi la ministre de la Défense allemande.

"Il s'agit de chars de combats, de véhicules blindés, ou d'autres possibilités (de matériel) que les pays peuvent céder" à l'Ukraine, a expliqué Christine Lambrecht lors d'une interview à la chaîne d'information continue n-tv.

Ce matériel sera livré "dans les prochains jours" alors que les experts militaires disent que "les deux prochaines semaines seront décisives" dans la guerre russe en Ukraine, a-t-elle dit.

11h18

Plus de 1.000 corps de civils ont été découverts dans les morgues de la région de Kiev.

09h20

Vladimir Poutine se félicite de la prise de contrôle de Marioupol. Il a ordonné d'assiéger l'usine Azovstal «de manière à ce que pas une seule mouche ne passe».

09h14

Marioupol est tombée sous contrôle russe à l'exception de l'usine Azovstal, où étaient retranchés des civils ainsi que des soldats ukrainiens.

09h08

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé ce matin avec son homologue danoise Mette Frederiksen à Kiev où ils doivent tous deux rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé le gouvernement espagnol.

08h42

Les corps de neuf civils ont été retrouvés à Borodianka, près de Kiev, certains présentant des "signes de torture", a annoncé la police de la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Ces personnes ont été tuées par les occupants (russes) et certaines des victimes présentent des signes de torture", a accusé sur Facebook le chef de la police locale, Andriï Nebytov.

08h41

Quatre bus d'évacuation de civils ont réussi à quitter le port ukrainien de Marioupol, a indiqué la vice-Première ministre ukranienne Iryna Verechtchouk.

Les évacuations, qui doivent se poursuivre ce jeudi, interviennent alors que ce port stratégique de la mer d'Azov semble sur le point de tomber aux mains des Russes après presque deux mois de siège.

01h05

Une responsable ukrainienne a reproché au Comité international de la Croix-Rouge de ne pas coopérer avec son pays sur le sort de réfugiés ukrainiens en Russie, le supçonnant d'être "complice" de "déportations", des accusations vivement rejetées par le CICR.