Europe : quels sont les pays dirigés par l'extrême droite ?

La France deviendra-t-elle le troisième pays d'Europe à être gouverné par l'extrême droite ? Le second tour de l'élection présidentielle verra s'opposer Emmanuel Macron (La République En Marche) et Marine Le Pen (Rassemblement national) ce dimanche 24 avril.

Pour l'instant, Emmanuel Macron est donné gagnant avec 57% des voix contre 43% pour Marine Le Pen, selon un baromètre Opinionway pour CNEWS dévoilé ce 21 avril. Mais ce ne serait pas la première fois que l'extrême droite crée la surprise en s'imposant à la tête d'un Etat.

En Europe, deux pays sont concernés : la Hongrie et la Pologne. La Hongrie est dirigée par le Premier ministre Viktor Orban, réélu en avril. A la tête du parti Fidesz, classé très à droite voire à l'extrême droite, Viktor Orban se positionne contre l'immigration et les droits des LGBT+. Il s'en est également pris à la liberté de la presse. En parallèle, il met en avant la «famille traditionnelle», la religion chrétienne et le nationalisme.

Des valeurs aussi portées par le parti Droit et Justice (PiS). Celui-ci domine largement le gouvernement polonais, en plus d'être le parti d'origine du président Andrzej Duda. Classé à l'extrême droite, il refuse l'avortement et le mariage homosexuel.

Au niveau mondial, le Brésil fait partie des pays dirigés par l'extrême droite, avec Jair Bolsonaro à sa tête. La coalition au pouvoir en Israël compte également l'extrême droite dans ses rangs.