«Libération» de Marioupol revendiquée par Vladimir Poutine : ce que l'on sait

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce jeudi matin avoir pris avec «succès» le contrôle de la ville de Marioupol, en état de siège depuis plusieurs semaines, et avoir assuré sa «libération».

«La fin du travail de libération de Marioupol est un succès», a dit Vladimir Poutine à son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'une rencontre diffusée à la télévision, alors même que des centaines de militaires ukrainiens et des civils sont toujours retranchés dans le site métallurgique d’Azovstal, dernière poche de la résistance ukrainienne à Marioupol.

Le président russe a par ailleurs indiqué renoncer à un assaut dans le site industriel, qui serait selon lui trop coûteux en vies. «Il faut penser (...) à la vie et à la santé de nos soldats et de nos officiers, il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes, et ramper sous terre», a-t-il poursuivi. «Bloquez toute cette zone de manière à ce que pas une mouche ne passe». Vladimir Poutine a aussi indiqué laisser la vie sauve aux Ukrainiens qui accepteront de se rendre.

L’Ukraine n’a pour le moment pas confirmé cette déclaration russe sur la «libération» ou la prise totale de Marioupol. Les derniers combattants ukrainiens dans la ville ont toutefois refusé de se rendre et réclamé jeudi des «garanties de sécurité» à la communauté internationale, sans quoi ils ne lâcheraient pas les armes. Vladimir Poutine peut donc difficilement revendiquer la prise de Marioupol alors que des poches de résistances sont toujours présentes dans l’usine d’Azovstal.

«Nous sommes prêts à quitter Marioupol avec l’aide d’un tiers», munis d’armes, «afin de sauver les personnes qui nous ont été confiées», a notamment indiqué Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du bataillon Azov, sur Telegram, dès les premières heures ce jeudi. Par ailleurs, quatre bus d’évacuation de civils ont réussi à quitter Marioupol ce jeudi, selon les autorités ukrainiennes.

La prise de Marioupol par l’armée russe offrirait un avantage considérable à la Vladimir Poutine, car son port lui permettrait de profiter d’un accès supplémentaire à la mer d'Azov, qui pourrait donc passer totalement sous contrôle russe. Elle est en effet bordée au sud par la Crimée, à l’ouest par la Russie, et au nord par la région du Donbass.