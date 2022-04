Présidentielle 2022 : les dirigeants allemand, espagnol et portugais appellent implicitement à voter Emmanuel Macron

À trois jours du second tour de l’élection présidentielle en France, le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et le Premier ministre portugais Antonio Costa ont appelé à voter pour «le candidat démocrate».

«Le second tour de l’élection présidentielle française n’est pas, pour nous, une élection comme les autres. Le choix auquel le peuple français est confronté est crucial pour la France et pour chacun d’entre nous en Europe. C’est le choix entre un candidat démocrate, qui croit que la France est plus forte dans une Union européenne puissante et autonome, et une candidate d’extrême droite, qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie», ont déclaré les trois chefs d’État dans une tribune publiée dans le journal Le Monde.

«C’est avec la France que nous nous sommes mobilisés pour une plus grande solidarité européenne, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé notre continent», ont notamment évoqué Olaf Scholz, Antonio Costa et Pedro Sanchez, qui ont souligné la gravité de la guerre en cours en Ukraine, et donc la nécessité d'une réponse européenne forte.

Sans jamais nommer l’un ou l’autre candidat, les trois chefs d’État ont appelé à privilégier le «candidat démocrate» aux «populistes» et à «l’extrême droite», qui s’est notamment longtemps fait l’échos de la politique de Vladimir Poutine et qui tente de le faire oublier depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février dernier.

«Nous avons besoin de la France à nos côtés (...) Une France qui défend nos valeurs communes, dans une Europe dans laquelle nous nous reconnaissons, qui est libre et ouverte sur le monde, souveraine, forte et généreuse à la fois», ont-ils assuré. «C'est cette France-là qui est aussi sur le bulletin de vote du 24 avril. Nous espérons que les citoyens de la République française la choisiront», ont conclu les auteurs de la tribune.