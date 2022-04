Russie : une étudiante zambienne accusée de «nazisme» pour avoir twerké devant un mémorial de la Seconde Guerre mondiale

Une étudiante zambienne âgée de 21 ans a été arrêtée en Russie après avoir twerké devant un mémorial de la Seconde Guerre mondiale dans la ville de Khanty-Mansiysk (centre).

La jeune femme a posté la vidéo sur son compte Instagram et est désormais accusée de «réhabiliter le nazisme». Une commission d’enquête russe a confirmé que «le district de Khanty-Mansiysk a engagé des poursuites pénales à l’encontre d’une citoyenne d’un pays étranger, âgée de 21 ans».

Elle est soupçonnée d’avoir commis un crime en vertu de l'alinéa 4 de l’article 354.1 du code Pénal russe en ayant «exécuté une danse obscène près d’un mémorial avec en toile de fond la Flamme éternelle, un mémorial à la gloire des soldats du district morts pendant la Grande guerre patriotique», rapporte la commission d’enquête régionale.

Russian officials in Khanty-Mansiysk have charged a 21-yr-old student from Zambia with “rehabilitating Nazism” because she filmed herself twerking in front of the city’s WWII eternal flame. She faces 5 yrs in prison. Truly hers is the face of … Nazism??? https://t.co/IObbnQ8uxJ pic.twitter.com/OaRwkA2iwH

