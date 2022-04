Afghanistan : une explosion dans une mosquée fait au moins 33 morts

Une explosion dans une mosquée du nord de l'Afghanistan a fait au moins 33 morts ce vendredi 22 avril, a annoncé le porte-parole du gouvernement taliban.

Le lieu de culte a explosé dans le district d'Imam Sahib de Kunduz (nord), alors que les musulmans observent actuellement le mois sacré du ramadan.

Le porte-parole des talibans, qui ont repris le pouvoir en Afghanistan en août 2021, Zabihullah Mujahid a accusé des «séditionnistes» d'avoir fait exploser cette mosquée.

«Les auteurs de ces incidents sont des séditionnistes et des éléments pervers. De sérieux efforts sont faits pour les arrêter et les punir. Si Dieu le veut», a écrit le responsable du gouvernement sur son compte Twitter.

Zabihullah Mujahid a également rendu hommage aux victimes de ce drame et a apporté ses condoléances aux familles des victimes. «Nous condamnons ce crime, souhaitons le paradis aux martyrs et un prompt rétablissement aux blessés, et exprimons nos plus sincères condoléances aux personnes endeuillées.»