Boxe: agressé par deux individus armés, Amir Khan se fait voler sa montre

Une frayeur et un préjudice total de 87.000 euros. En balade dans les rues de Leyton, dans l’est de Londres, l’ancien champion du monde de boxe s'est fait voler sa montre après avoir été braqué par deux hommes armés, ce dimanche 17 avril .

Se promenant dans la capitale britannique en compagnie de sa femme Faryal Makhdoom ce dimanche, Amir Khan a été victime d’une agression à mains armés.

La scène, filmée par des caméras de vidéo-surveillance et diffusée sur les réseaux sociaux, a montré les deux agresseurs descendre de voiture, avant de braquer l’ancien médaillé d’argent de boxe aux JO d’Athènes en 2004 et de repartir avec sa montre, dont la valeur estimée est de 87.000 euros.

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.

— Amir Khan (@amirkingkhan) April 18, 2022