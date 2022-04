«Brûlons Amber» : des sms violents écrits par Johnny Depp lus durant le procès

Lors du procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard, ce jeudi 21 avril, les avocats de cette dernière ont présenté des SMS au contenu violent que l'acteur a échangé avec des proches, sans préciser le contexte de leur envoi.

«Je ne veux plus jamais poser les yeux sur Amber, cette sale pute», a-t-il notamment écrit à un de ses amis en avril 2015, soit deux mois après leur mariage. «Brûlons Amber», disait-il dans un autre message envoyé en 2013 à l'un de ses amis.

«son cadavre brûlé»

«Vous avez dit 'Je vais baiser son cadavre brûlé après coup, pour m'assurer qu'elle est morte'. C'est ce que vous avez dit que vous feriez après l'avoir brûlée et après l'avoir noyée», a assuré Ben Rottenborn, l'avocat de son ex-compagne Amber Heard.

Au fil des questions, ses abus d'alcool et de drogues ont par ailleurs été largement détaillés par les avocats de Mme Heard qui, présente dans la salle, a gardé un visage impassible. Johnny Depp a reconnu avoir consommé ces substances, mais a nié tout excès.

Évoquant une expérience avec le chanteur Marilyn Manson, l'acteur a dit que les deux hommes avaient «bu» et «pris de la cocaïne ensemble peut-être quelques fois», ajoutant avoir un jour «donné une pilule» au rocker «pour qu'il arrête de parler autant».

une vidéo diffusée au tribunal

Les avocats d'Amber Heard ont plus tard fait diffuser dans la salle d'audience une vidéo qu'elle avait filmée à l'insu de son mari. On y voit Johnny Depp ouvrir et fermer violemment des portes de placards de cuisine avant de se servir un grand verre de vin.

«Je n'ai pas essayé d'intimider Miss Heard. Si elle était intimidée, pourquoi filmait-elle? Si elle était morte de peur, pourquoi n'est-elle pas partie ?», a questionné l'acteur après avoir visionné la vidéo.

La veille, ce mercredi 20 avril, il avait assuré avoir «tout» perdu à cause des accusations de violence de son ex-femme, tentant de convaincre les jurés que c'était elle, au contraire, qui portait les coups.