DIRECT - Guerre en Ukraine : L'Ukraine dit avoir repris trois localités près de Kharkiv, deuxième ville du pays

Le port stratégique de Marioupol, que Moscou assure avoir «libéré», résiste encore aux forces russes, affirme Kiev selon qui des milliers de combattants ukrainiens continuent à se battre avec acharnement pour défendre l'immense complexe métallurgique Azovstal. Suivez en direct les dernières informations.

14h40

Les autorités ukrainiennes ont affirmé samedi avoir repris trois villages proches de Kharkiv (est), deuxième ville d'Ukraine, tandis que les combats se poursuivaient dans le Donbass et le sud du pays. "Nos forces armées ukrainiennes ont réussi une contre-offensive lancée hier matin. Après des combats acharnés, nos unités ont délogé les troupes russes de Bezrouki, Slatine et Proudïanka", a déclaré sur Telegram Oleg Sinegoubov, gouverneur de la région de Kharkiv.

De ces trois bourgs au nord de Kharkiv, Proudïanka est le plus proche de la frontière russe, à une quinzaine de kilomètres. Selon le gouverneur, les bombardements russes dans sa région ont fait deux morts et 19 blessés au cours des dernières 24 heures. Selon le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, la ville de Kharkiv même, régulièrement frappée par l'artillerie russe, reste "partiellement bloquée" par les forces russes, qui "renforcent leurs positions" au sud de la ville.

Les forces russes poursuivent par ailleurs leur offensive dans les districts d'Izioum et de Barvinkove, visant à "prendre le contrôle du réseau ferré", selon le ministère. Elles tentent aussi d'encercler les positions fortifiées de l'armée ukrainienne dans la zone bordant les régions de Donetsk et Lougansk, qui forment le bassin du Donbass dont Moscou a confirmé vendredi qu'il voulait prendre "le contrôle total".

10h49

L'armée russe a mené pendant la nuit, selon son porte-parole Igor Konachenkov, des frappes de missiles de haute précision contre 11 cibles militaires ukrainiennes, dont sept concentrations de troupes et d’équipements, et trois dépôts de munitions près de la localité de Tchervonnoe, ainsi que des frappes aériennes contre 66 cibles ukrainiennes, dont trois dépôts de munitions près des localités d'Aleksandrovka, Komar et Bogatyr.

Lors des dernières 24 heure, l’armée russe dit avoir procédé à 1.098 frappes avec de l'artillerie et des roquettes.

08h10

Une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis le port ukrainien de Marioupol, en grande partie contrôlé par l'armée russe, est prévue ce samedi, a indiqué la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

"Aujourd'hui, nous essayons à nouveau d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées", a indiqué la responsable sur Facebook, en précisant que les civils avaient commencer à se rassembler près d'un centre commercial de la ville et espéraient pouvoir commencer à évacuer vers 12h00 locales (10h00 GMT).

07h40

Les appels à la trêve en Ukraine à l'occasion du week-end pascal en terre orthodoxe semblent rester lettre morte, notamment à Marioupol, en raison d'un persistant dialogue de sourds entre Kiev et Moscou. La guerre entrera dimanche dans son troisième mois, mais la «deuxième phase de l'opération spéciale» lancée par Moscou vient de commencer, cette semaine.

«L'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine», a assené vendredi un haut responsable militaire russe. Les troupes russes, qui se sont retirées fin mars de la région de Kiev et du nord et l'Ukraine, occupent déjà une grande partie de l'est et du sud du pays.

Il s'agit désormais d'«assurer un couloir terrestre» vers la Crimée et un autre menant à la Transdniestrie, région moldave prorusse où se trouve une garnison russe, a détaillé le général Roustam Minnekaïev, commandant adjoint des forces du District militaire du Centre de la Russie.