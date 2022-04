DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev propose à la Russie des pourparlers à côté du site d'Azovstal à Marioupol

Le port stratégique de Marioupol, que Moscou assure avoir «libéré», résiste encore aux forces russes, affirme Kiev selon qui des milliers de combattants ukrainiens continuent à se battre avec acharnement pour défendre l'immense complexe métallurgique Azovstal. Suivez en direct les dernières informations.

20h38

L'Ukraine a proposé à la Russie des pourparlers à côté du vaste complexe métallurgique Azovstal à Marioupol (sud-est), où sont toujours retranchés des combattants et des civils ukrainiens dans une ville dévastée en grande partie sous contrôle russe, a annoncé dimanche la présidence ukrainienne.

«Nous avons invité les Russes à tenir une session spéciale de pourparlers juste à côté du site d'Azovstal», a déclaré lors d'un briefing un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Oleksiï Arestovitch, indiquant «attendre la réponse» de la délégation russe.

17h59

La Suisse a mis son veto à la livraison à l'Ukraine de munitions helvétiques via l'Allemagne, a confirmé dimanche le ministère de l'Economie suisse.

L'Allemagne entendait envoyer des munitions suisses vers l'Ukraine en guerre et Berlin a demandé à Berne si cette livraison était possible, selon l'hebdomadaire suisse Sonntagszeitung.

Le ministère fédéral de l'Economie a confirmé dimanche à l'agence de presse Keystone-ATS avoir refusé la demande de l'Allemagne, invoquant la neutralité suisse et les «critères impératifs de la législation sur le matériel de guerre». Selon la législations suisse, une telle livraison est juridiquement impossible, les exportations vers des pays impliqués dans des conflits internes ou internationaux intensifs et de longue durée étant interdites.

Le ministère souligne aussi que la Suisse exige par principe une déclaration de non-réexportation du matériel de guerre, où un pays s'engage à ne pas transmettre le matériel de guerre reçu de la Suisse sans son accord préalable. C'est une pratique courante parmi les pays exportateurs de matériels de guerre pour conserver une certaine maîtrise sur des produits sensibles.

17h11

Des milliers de personnes ont participé dimanche à la traditionnelle marche pour la paix, de Pérouse à Assise, dans le centre de l'Italie, demandant que cesse la guerre en Ukraine et la fourniture d'armes, a constaté l'AFP.

Environ 50.000 personnes, selon les organisateurs, ont parcouru à pied les plus de 20 kilomètres séparant les deux villes dans une ambiance bon enfant avec d'innombrables drapeaux arc-en-ciel et comme mot d'ordre, «Arrêtez-vous, la guerre est une folie».

«Chaque jour qui passe, la confrontation devient plus violente et la guerre plus inhumaine et aveugle, détruisant tout espace résiduel de paix. C'est pour cette raison que nous disons qu'elle doit s'arrêter immédiatement», ont souligné les organisateurs sur leur site.

«Il n'est pas trop tard, je suis convaincu que pour cette guerre, dans cette situation, il y a encore des possibilités, des voies possibles pour le dialogue, pour des négociations. Il faut toutes les tenter, je n'ai pas l'impression que la course aux armes, fournir encore des armes d'un côté et de l'autre, soit la solution», a déclaré à l'AFP-TV frère Marco Moroni, gardien de la Basilique de saint François à Assise.

«Moi j'espère ce que nous tous espérons. Un monde de paix. Un monde de paix et un monde qui nous permette de penser aux autres grands problèmes du monde, comme par exemple la crise climatique. Et l'avenir pour les jeunes», confiait parmi les marcheurs Lorenza Bartolotti, 73 ans, une retraitée de Ravenne.

«J’ai ressenti le besoin de partir, pour participer à cette marche, vu tout ce qui se passe en Europe, ça m'a semblé naturel de le faire, quasiment un devoir», explique Luigi Montarsolo, 67 ans, avocat de Gênes.

Quelques heures avant l'arrivée de la marche à Assise, le pape François avait demandé une fois de plus, à l'occasion de la Pâques orthodoxe, célébrée ce dimanche, une trêve dans les combats en Ukraine et l'arrêt des attaques contre «des populations épuisées».

16h04

Un peu plus de 23.000 réfugiés ukrainiens ont fui ces dernières 24 heures leur pays pris d'assaut par les troupes russes depuis deux mois jour pour jour et s'approche des 5,2 millions, selon les chiffres partiellement actualisés du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés publiés dimanche.

Selon le HCR, 5.186.744 Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, soit 23.058 de plus que le chiffre publié samedi.

15h41

La Russie a bloqué le site internet américain consacré aux échecs Chess.com à la demande du Parquet général russe, après la publication de deux articles sur la situation en Ukraine, qualifiés de «fausses informations». Chess.com figure désormais sur la liste des sites bloqués en Russie, disponible dimanche sur le site du gendarme russe des télécoms, Roskomnadzor.

L'accès a été restreint, à la demande du Parquet général, à deux pages de Chess.com qui contenaient des articles critiques de l'opération russe en Ukraine, selon les agences de presse russes.

12h20

L'ONU appelle à une trêve «immédiate» à Marioupol pour évacuer les civils.

07h51

Les chefs de la diplomatie et de la défense des Etats-Unis sont attendus dimanche à Kiev, jour de la Pâque orthodoxe, première visite américaine en Ukraine au bout de deux mois exactement d'une guerre qui fait toujours rage dans l'est et le sud. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken et le ministre de la Défense Llyod Austin doivent arriver dimanche à Kiev pour discuter des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président les voudrait «encore plus lourdes et puissantes» face à l'armée russe, a-t-il dit lors d'une conférence de presse dans une station de métro du centre-ville de Kiev. La Pologne a déjà pour sa part fourni pour 1,6 milliard de dollars d'armes à l'Ukraine, a précisé son Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Et les pays de l'OTAN commencent à fournir des lance-missiles S300 à Kiev pour ses défenses aériennes. Mais Kiev aura aussi besoin d'autres armes sophistiquées, notamment des obusiers Howitzer, selon des experts.