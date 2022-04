Equateur : Une «nappe de carburant» menace les Galapagos après le naufrage d'un bateau

Ce samedi 23 avril, un bateau de plongée a coulé dans l'archipel des Galapagos, célèbre sanctuaire de biodiversité au large de l'Equateur. Selon les autorités, une «nappe de carburant superficielle» s'est depuis répandue autour du lieu du naufrage pour des raisons encore inconnues. Le protocole d'urgence a immédiatement été déclenché pour limiter les impacts sur l'environnement.

Dans un communiqué publié peu après l'accident, la compagnie pétrolière publique Petroecuador a indiqué que le bateau en question, un navire «privé Albatros», transportait du diesel à son bord, sans préciser la quantité ni l'état de santé des quatre membres d'équipage.

Le ministère équatorien de l'Environnement a par la suite estimé que le bateau «contenait 2.000 gallons (environ 7.500 litres) de diesel au moment de l'accident» sur l'île de Santa Cruz. Il a ajouté qu'en raison de «la présence d'une nappe de carburant superficielle en surface en plusieurs points de la baie, les activités aquatiques ont été suspendues sur certains sites touristiques».

protocole d'urgence activé

Sur les photos publiées par la direction du Parc national des Galapagos, on aperçoit en effet des traces aux reflets «arc-en-ciel» à la surface de l'eau et sur le sable. Des digues flottantes ont également été posées sur l'eau pour éviter que le diesel ne s'éparpille. «En réponse au naufrage d'un bateau de plongée dans la baie d'Academia, les gardiens du parc ont placé des barrières de confinement et de dispersion pour limiter les éventuels impacts négatifs sur l'environnement. L'armateur effectuera des actions de renflouage, sur la base du protocole d'urgence», peut-on lire sur Twitter

#SantaCruz | Ante hundimiento de embarcación de buceo en Bahía Academia, #NuestrosGuardaparques colocaron barreras de contención y dispersante para limitar posibles impactos negativos al entorno. El armador ejecutará acciones de reflote, en base al protocolo de contingencia. pic.twitter.com/qNd9Sxp2JY — Parque Galápagos (@parquegalapagos) April 23, 2022

Les îles Galapagos sont classées par l'Unesco au Patrimoine mondial de l'humanité pour leur faune et flore uniques au monde et font partie de la réserve mondiale de la biosphère. Cet archipel, qui a inspiré la théorie de l'évolution du naturaliste anglais Charles Darwin, compte 198.000 km2 de zone marine protégée.