Mario Vargas Llosa : atteint par le coronavirus, l'écrivain péruvien est sorti de l'hôpital

Hospitalisé vendredi après avoir contracté le coronavirus, le prix Nobel de littérature 2010 hispano-péruvien Mario Vargas Llosa a quitté ce lundi 25 avril la clinique madrilène où il avait été admis.

L’écrivain de 86 ans a quitté l’hôpital où il séjournait depuis quelques jours après avoir «battu le Covid» selon les mots de son fils. Ce dernier a tenu à féliciter le personnel soignant dans un message adressé sur Twitter.

MVLL venció al Covid. Ahora, a casa a seguir con la recuperación. Gracias a la ciencia que salva vidas y el personal médico por su dedicación. Les estaremos siempre muy reconocidos. Llevan años luchando contra esta pandemia. Toda nuestra admiración para ustedes. pic.twitter.com/rhf9VbPwLD — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 25, 2022

«MVLL a battu le Covid. Maintenant, à la maison pour continuer la reprise. Merci au personnel scientifique et médical qui sauvez des vies par votre dévouement. Nous leur en serons toujours très reconnaissants. Ils combattent cette pandémie depuis des années. Toute notre admiration pour vous», a tweeté le fils de l’écrivain.

Le principal concerné a également rendu hommage aux infirmiers et aux médecins de l’hôpital via une lettre manuscrite.

A pedido de mi padre, hacemos pública la nota manuscrita que nos ha dado al recibir el alta médica. pic.twitter.com/dH1DFJ4WwE — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 25, 2022

«J'ai demandé à mes enfants Álvaro, Gonzalo et Morgana d'exprimer ma gratitude au personnel médical de la clinique Ruber à Madrid pour les bons résultats de mon traitement. Et au reste du personnel, je vous remercie pour votre dévouement et votre amitié», a expliqué Mario Vargas Llosa dans son écrit.

Mario Vargas Llosa a gagné le prix Nobel de littérature en 2010 grâce à «sa cartographie des structures du pouvoir et ses images aiguisées de la résistance de l'individu, de sa révolte et de son échec» selon l'Académie Nobel. L'an dernier, il a été également été élu membre de l'Académie française, bien qu'il n'ait pas rédigé d'ouvrage en français.