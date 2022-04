SpaceX : l'équipage de la première mission privée vers l'ISS est de retour sur Terre

Après deux semaines à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), les quatre membres de la première mission spatiale privée Ax-1 sont de retour sur Terre.

Le vaisseau SpaceX qui les transportait a touché mer ce 25 avril. «Merci encore pour tout le soutien pendant cette aventure, qui a duré plus longtemps et été encore plus exaltante que prévu», a déclaré Michael Lopez-Alegria, le commandant. La mission, qui devait initialement durer huit jours, a en effet été prolongée à cause des conditions météo retardant le départ.

After spending 15 days aboard the @Space_Station, the @Axiom_Space astronauts have safely returned to Earth!





Following splashdown, teams retrieved science aboard the @SpaceX Dragon spacecraft and will now transport it to Kennedy for further investigation: https://t.co/YKYoMIVKq4 https://t.co/EjvYYCk0L7 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 25, 2022

Organisée par la compagnie Axiom Space, Ax-1 était la première mission entièrement privée à destination de l'ISS. L'équipage était composé de trois hommes d'affaires américain, canadien et israélien, ayant payé plusieurs dizaines de millions de dollars chacun. Il s'agit de Larry Connor, à la tête d'une société immobilière, de Mark Pathy, patron d'une société d'investissement, et de l'ex-pilote Eytan Stibbe, co-fondateur d'un fonds d'investissement.

Ils étaient accompagnés de l'astronaute Michael Lopez-Alegria, un ancien de la Nasa devenu employé d'Axiom Space. «Nous ne sommes pas des touristes spatiaux», avait-t-il soutenu lors d'une conférence de presse donnée en février. «Ce ne sont vraiment pas des vacances.» «Ils ne vont pas là-haut pour coller leur nez à la fenêtre. Ils y vont pour conduire des recherches importantes», avait abondé Michael Suffredini, patron d'Axiom Space.

25 expériences sur place

Effectivement, près de 25 expériences scientifiques ont pu être menées sur place, en collaboration avec des centres de recherche sur Terre. Elle ont porté notamment sur le vieillissement et la santé cardiaque.

Une deuxième mission de ce type, baptisée Ax-2, a déjà été approuvée. A terme, Axiom Space souhaite proposer jusqu'à deux vols privés par an vers l'ISS. Elle a d'ailleurs signé un contrat pour le transport de quatre missions avec SpaceX.

La Nasa encourage clairement ce mouvement de privatisation. Grâce à ces missions privées, elle peut lever des fonds, puisqu'Axiom Space la rétribue pour l'utilisation de la station.

Mais surtout, après la mise à la retraite de l'ISS vers 2030, la Nasa ne souhaite plus gérer l'exploitation d'une station spatiale. Elle espère que des compagnies privées reprendront le poste, et qu'elle n'aura plus qu'à en louer les services. Elle aura ainsi le champ libre pour se concentrer sur l'exploration lointaine.

Axiom Space semble la mieux placée pour ce rôle : l'entreprise travaille déjà sur la construction de sa propre station spatiale. Le premier module doit être lancé en septembre 2024. La station sera d'abord rattachée à l'ISS, avant de prendre son autonomie lors de la mise en retraite de cette dernière.