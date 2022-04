Guerre en Ukraine : que sont les «obus à fléchettes» qu'utiliserait l'armée russe ?

Alors que les exactions ont été fortes à Boutcha (Ukraine) depuis plusieurs semaines, une nouvelle arme y serait utilisée par les Russes : l’obus à fléchettes. Peu destructeur et autorisé par les conventions internationales sur les armes, ce dispositif a pour vocation de terroriser la population locale.

Décidés à miner le moral des soldats et des patriotes ukrainiens, les militaires russes utiliseraient l’obus à fléchettes sur le champ de bataille depuis plus d’une semaine. Encore méconnu en dehors du cercle militaire, cet armement a pour vocation d’instaurer la peur chez les civils visés.

Dans un article en date de lundi 18 février, le Washington Post a notamment recueilli le témoignage de Svutlana Chmut, une Ukrainienne vivant à Boutcha et ayant découvert des centaines de projectiles métalliques issus de cet armement dans son jardin, sur le toit de sa maison et sur sa voiture.

De petites fléchettes de 2 à 4 cm

Son utilisation a pour but de causer un maximum de dégâts humains chez l’ennemi puisque son impact sur les infrastructures et le matériel reste très faible.

Des civils tués par des obus à fléchettes en Ukraine ? : «C'est un crime de guerre», Bruno Clermont dans #LaMatinale pic.twitter.com/jWW2BLu8gc — CNEWS (@CNEWS) April 26, 2022

«Le principe est de remplir des obus de milliers de petites fléchettes de 2 à 4 cm avec des petites ailettes, vous tirez l’obus à grande distance et ensuite, à une certaine hauteur l’obus explose et va répandre à une très grande vitesse et avec beaucoup d’énergie toutes ces fléchettes qui vont en gros arroser 3 terrains de football en un obus», a détaillé Bruno Clermont, général de corps aérien (2S), dans la Matinale sur CNEWS.

Utilisé depuis la Première guerre mondiale, l’obus à fléchettes a été autorisé par les conventions internationales sur les armes. Il peut être tiré par un tank ou une pièce d’artillerie et avait notamment été employé par l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam ainsi que par l’armée israélienne sur la bande de Gaza jusqu’en 2010.